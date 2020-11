Marc Anthony causa revuelo entre sus fans con románticas fotos junto a una modelo: "Ya había soñado contigo"

Marc Anthony sorprendió este lunes a sus seguidores de Instagram al publicar una serie de románticas fotografías en compañía de una joven y misteriosa modelo. "Aunque parezca mentira, ya había soñado contigo...", fueron las palabras que acompañaron a esta intrigante publicación, que desató toda clase de comentarios en las redes sociales.

Muchos dieron por hecho que se trataba del nuevo amor del salsero neoyorquino, mientras otros creyeron que era su hija la que protagonizó con él esta bella sesión de fotografías.

"Como ha crecido su hija...", "¿Quién es? ¿Una hija?", "Qué viva el amor bonito, el amor real!", "Cuídala y no andes buscando más mujeres ya debes sentar cabeza, eres increíble como talento, pero cuida tu corazón" o "Lo que hace el dinero", son solo algunos de los comentarios que se leen junto a las tres imágenes.

Pero tras la avalancha de comentarios y todas las reacciones que provocó este post, Marc Anthony no tardó en sacar de dudas a todos aquellos que pensaban que era su novia o su hija para aclarar que la joven de las fotos se llama Mili Piñeiro y es la modelo de ¡su próximo audiovisual!

El cantante y la modelo argentina serán los protagonistas del videoclip Un Amor Eterno, el próximo sencillo del salsero y que tiene un gran significado para él.

"Un Amor Eterno es la canción que me hizo volver al estudio y grabar OPUS, la que me hizo decir 'ahora es el momento'. Trabajé esta versión con grandes amigos, les comparto la portada. Qué placer poder trabajar con la talentosa modelo argentina Mili Piñeiro en el video", comentó el ex de Jennifer Lopez junto a la portada del sencillo, así que... ¡misterio resuelto!

Ahora solo queda disfrutar de canción que ha hecho con tanto amor el famoso artista y que verá la luz esta misma semana. ¿Y tú? ¿Tienes ganas de escuchar lo próximo del intérprete?

