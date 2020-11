Denuncian intento de desalojo a unas 30 familias en Artemisa

La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia denunció que las autoridades de Alquízar, Artemisa, trataron de desalojar a unas 30 familias por vivir en un asentamiento ilegal en las inmediaciones de la textilera Arquitex.

Sin embargo, los vecinos de la zona rechazaron la presencia de los directivos del territorio así como de algunos agentes represores que se presentaron en el lugar con las claras intenciones de sacarlos de sus viviendas.

"Pusieron carteles diciendo No al desalojo", contó Salcedo Verdecia a través de un post en Facebook en el cual denunció el atropello que quieren cometer las autoridades con estas familias, necesitadas de un hogar.

"Esta gente trabaja duro para tener sus casitas. Basta ya", enfatizó la activista cubana.

Al parecer, tras el rechazo de los habitantes de la zona a los funcionarios no no les quedó mas remedio que dar la media vuelta y abandonar el lugar, aunque no se descarta la posibilidad de que regresen y puedan proceder con sus intenciones de eliminar el asentamiento.

Desde mediados de abril de este año el Gobierno cubano ha sido explícito en el tema de los "llega y pon", término usado popularmente para referirse a las viviendas que hacen los cubanos de manera ilegal, y que muchas de ellas llegan a convertirse en verdaderas comunidades, sin que existan condiciones urbanísticas como el acceso al agua potable, a los servicios de alcantarillado o electricidad.

El presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, dijo en ese entonces que La Habana era el territorio con el mayor número de asentamientos ilegales pero en ningún momento se ha hablado de cómo solucionar la necesidad de vivienda de los cubanos afectados, algo que es un deber del Estado, según lo establece la propia Constittución.

Al parecer, las autoridades cubanas desconocen las causas que obligan a los ciudadanos con necesidades de la vivienda a instalarse de manera ilegal en una zona, ya que el primer ministro Manuel Marrero dijo en ese mismo encuentro que se requiere identificarlas para que no se extiendan en el tiempo.

Datos oficiales revelan que en Cuba la demanda habitacional supera las 520 mil viviendas por construir y otras 400 mil por rehabilitar. La Habana, Santiago de Cuba y Holguín son los territorios con mayores problemas en ese sentido, donde cada dia se registran derrumbes de edificios y personas que se quedan sin techo.