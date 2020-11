Cubanoamericana Ileana García gana el Distrito 37 de Florida después del recuento manual de votos

La cubanoamericana Ileana García se alzó finalmente como senadora estatal por el distrito 37 de Florida, luego de que la reñida votación entre ella y el demócrata José Javier Rodríguez condujera a un recuento manual.

García había resultado ganadora el 3 de noviembre por 21 votos de diferencia frente a Rodríguez, margen que, de acuerdo a la ley de Florida, exige que los votos sean contados nuevamente.

Este jueves, la republicana fue oficialmente declarada ganadora de la contienda por el distrito que comprende desde Miami hasta Key Biscayne y Cutler Bay y de mayoría hispana, con 34 votos más que su contrincante.

"Estoy profundamente honrada por los resultados finales de esta elección. Estoy comprometida a llevar las inquietudes de los residentes del distrito 37 a Tallahassee y trabajaré para que el sueño americano sea una posibilidad para todas las familias de nuestra comunidad", dijo García en un comunicado.

"Comenzaré de inmediato para fortalecer las becas de oportunidades, aumentar el crecimiento de pequeños negocios para la creación de empleos y urgentemente enfrentar la limpieza de la Bahía de Biscayne. Como Senadora Estatal por el distrito 37, trabajaré sin descanso a favor de los intereses de mis constituyentes en el Capitolio Estatal", aseguró.

Ileana García trabajó varios años en radio y televisión. En 2016, mostró su apoyo al presidente Donald Trump con la fundación de Latinas For Trump, y posteriormente trabajó en la oficina de prensa de Seguridad Nacional durante la administración del presidente 45 de Estados Unidos.

La contienda entre Ileana García y José Javier Rodríguez no estuvo exenta de polémica. El asesor de campaña de Rodríguez, Christian Ulvert, dijo que los republicanos "pusieron un candidato fantasma, un candidato fantasma que también financiaron, no me sorprende que haya sacado más de 6 mil votos".

La acusación se refiere al tercer candidato, Alex Rodríguez, quien la campaña de José Javier asegura que fue pagado por los republicanos para postularse y diluir los votos del demócrata, ya que tiene el mismo apellido y esto podía confundir a los votantes. Alex Rodríguez se llevó el 3% de las votaciones del distrito.

A pesar de que esto no cambiaría el resultado de la votación, la campaña de José Javier Rodríguez pedirá a la fiscalía estatal de forma oficial que investigue la candidatura de Alex Rodríguez.

Con su victoria este jueves, Ileana García se suma a otras mujeres cubanoamericanas que ganaron escaños en la Legislatura estatal de Florida.

En el distrito 39, la republicana Ana María Rodríguez ganó con el 55% de los votos frente al demócrata Javier Fernández y ocupará el puesto que deja vacante en el Senado estatal la también cubanoamericana Anitere Flores.

Raquel Regalado, hija del exalcalde de Miami Tomás Regalado, ganó un puesto en la Comisión de Miami-Dade por el distrito 7.

En el Congreso de Estados Unidos, otros tres cubanoamericanos resultaron victoriosos en las elecciones del 3 de noviembre: Carlos Giménez por el distrito 26 de Florida, María Elvira Salazar por el distrito 27 y la griego-cubana Nicole Malliotakis, por el distrito 11 de Nueva York.

Todos ellos se suman a los cubanoamericanos que ya tenían puestos en el Congreso de Estados Unidos: los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz y el demócrata Bob Menéndez; y los congresistas Mario Díaz Balart, Alex Mooney, Anthony González, Debbie Wasserman-Schultz y Albio Sires, estos dos últimos, demócratas.