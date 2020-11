El humorista cubano Javier Berridy y su esposa dan la bienvenida a su primer hijo

¡El humorista cubano Javier Berridy y su esposa acaban de convertirse en padres! La pareja acaba de dar la bienvenida a su primer hijo, un estupenda noticia que el artista ha querido compartir con todos sus seguidores de las redes sociales.

El comediante, emocionado por este nuevo capítulo de su vida, publicó una preciosa fotografía en su cuenta de Instagram tomada en el hospital momentos después del parto, en la que aparece su mujer aún en la camilla del salón mientras ambos sujetan a su hermoso bebé en brazos.

Javier Berridy acompañó la instantánea con unas emotivas palabras en las que expresa algunas de las más profundas emociones que siente en estos momentos:

"Cuando ya no teníamos esperanzas y habíamos colgado los guantes, de pronto Dios nos premia con el milagro de traer un hijo al mundo. La vida nunca deja de sorprenderme y esta vez lo hizo de una forma muy especial. Bienvenido hijo mío, tus padres tienen mucho amor para darte, que Dios te bendiga y siempre y guíe tus pasos por buen camino. Te amamos".

Los mensajes de felicitación y de buenos deseos por parte de los amigos y seguidores de la pareja han comenzado a colmar la publicación del comediante. A muchos les ha tomado de sorpresa la enhorabuena, pues ningún fanático sabía que la esposa del artista estaba en la dulce espera.

"¿En serio? No sabía. Dios mío, felicidades", "Felicidades mucha salud y amor para toda la familia", "Muchas felicidades y bendiciones", "Qué emoción, se lo merecen", "Felicidades, qué bello y que Dios los bendiga", "Hermosos. Dios los bendiga y guarde siempre", "No me lo puedo creer, estoy muy emocionada y feliz por ustedes", "Lo más bello de este mundo, se merecen mucho ser felices" o "A disfrutar, precioso ese bebé", son algunos de los mensajes que le han llegado a los recién estrenados padres.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.