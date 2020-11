Agente de la Seguridad del Estado en Cuba le quita el teléfono a Iliana Hernández y lo mete en agua

Un agente de la Seguridad del Estado detuvo a la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, le quitó su teléfono móvil y lo metió en agua para destruirlo y que no pueda continuar informando sobre las arbitrariedades del gobierno cubano.

Iliana denunció a este hombre, que se hace llamar Mayor Alejandro, en las redes sociales. Acompañó su mensaje de una foto del represor.

"Este cobarde, maltratador de mujeres, misógino, violento se hace llamar Mayor Alejandro, es de San Luis, Pinar del Río, metió mi teléfono en agua hoy porque me odia y me teme, lo he hecho quedar en ridículo en varias ocasiones por pendejo y no soporta que una mujer se le enfrente. No pasa nada, tendré otro porque no me voy a quedar desarmada", indicó la periodista y activista cubana.

El domingo miembros del Movimiento San Isidro, activistas y artistas independientes cubanos fueron arrestados. La detención se produjo por exigir la liberación inmediata del rapero Denis Solís González, quien está preso desde el pasado lunes y podría enfrentar la cárcel por una causa fabricada por la Seguridad del Estado.

Fueron detenidos por leer poesía en la vía pública, como una protesta pacífica para exigir la liberación de Solís, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, Katherine Bisquet, Luis Manuel Otero Alcántara, Anamely Ramos, Maykel "Osorbo" Castillo y Esteban Rodríguez.

Todos ellos han sido acosados y detenidos en más de una ocasión en la última semana porque a partir del arresto de Denis se plantaron fuera de la estación de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, donde lo tenían retenido y exigieron su liberación.

El domingo en la noche los activistas, periodistas independientes y miembros del Movimiento San Isidro, fueron liberados, excepto el rapero Maykel "Osorbo" Castillo.

Una de las estrategias macabras de la policía política es dejarlos en posiciones bien alejadas de sus residencia. Por ejemplo, a Esteban Rodríguez y a Luis Manuel Alcántara, los soltaron en el Municipio Cotorro.

En la madrugada de este lunes Iliana también confirmó en sus redes sociales que fue puesta en libertad en la Estación de Policía de Cojimar.

En octubre la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios incluyó a Iliana Hernández en la lista de las periodistas más valientes del América Latina y el Caribe, promovida por la campaña Women Journo Heroes.

"Pese a haber sufrido acoso, asedio en su domicilio, detenciones arbitrarias, amenazas y hasta intentos de descrédito personal, Iliana continúa fiel en su empeño de desenmascarar a la dictadura castrista no solo ante el mundo, sino ante los propios cubanos que residen en la isla. Su labor que entraña riesgos para ella y su familia es cada vez más necesaria", declaró a la campaña el director de CiberCuba, Luis Manuel Mazorra.