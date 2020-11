Opositores cubanos se plantan en Unidad de Policía en La Habana para exigir fin de la represión

Un grupo de opositores cubanos amanecieron este sábado frente a la Unidad del Policía de Cuba y Chacón en La Habana Vieja para protestar por la represión en la Isla y pedir la liberación del activista Denis Solís.

Solís fue detenido hace cuatro días aparentemente sin motivo alguno. "El Movimiento San Isidro está listo para exigir su liberación inmediata por las vías que sean necesarias", escribió el rapero cubano Maykel Osorbo a través de su perfil de Facebook, a la vez que denunciaba el suceso.

"¿Dónde está el Denis?", se preguntó en su muro de Facebook Omara Ruiz Urquiola en un post acompañado de la foto de varios activistas durmiendo en un banco, en la calle, frente a la Estación de Policía de Cuba y Chacón.

El post de Omara Ruiz Urquiola se llenó inmediatamente de comentarios contrarios a las detenciones arbitrarias del Gobierno del Partido Comunista de Cuba, pero también halagando la valentía de quienes protestan.

Luis Manuel Otero y Anamely Ramos, durmiendo frente a Cuba y Chacón. Foto: Omara Ruiz Urquiola.

"Con jóvenes como ustedes no puede la cruel y criminal dictadura Castro Ruz, pues perdería de cualquier forma que actúe. Sólo ganaría si al menos respetara sus leyes. Si los encarcela, si los golpea, cualquier cosa que haga: ¡Siempre perderán los criminales del G-2!", escribió el internauta Navarro Félix.

"¡Ya van llegando cubanas y cubanos por la libertad a Cuba y Chacón! No pierdan la oportunidad tan esperada de manifestarse conforme a la Ley de Leyes", escribió Héctor Luis Valdés Cocho, junto a una imagen en la que se ve un grupo de activistas reunidos.

Para frenar la convocatoria en Cuba y Chacón, agentes de la Seguridad del Estado han detenido este sábado a la periodista de CiberCuba Iliana Hernández, además de los activistas Alfredo Martínez Ramírez, Héctor Luis Valdés Cocho, Maykel Castillo Pérez, Anamely Ramos y Luis Manuel Otero.

"Otro día de miseria humana", señaló la cubana María Matienzo en su perfil de Facebook, tras advertir de que esta lista de arrestos puede seguir creciendo a lo largo del día de hoy.

"Otro día de miseria humana". Foto: CiberCuba

Iliana Hernández fue arrestada a primera hora de este sábado por dos agentes: uno uniformado de la PNR y uno vestido de civil. Ocurrió a la salida de su casa cuando se dirigía a la Unidad de Cuba y Chacón.

Ella misma grabó con su móvil el momento en que los dos efectivos policiales la interceptaron en plena calle y la montaron en una patrulla.

La convocatoria

El activista cubano Luis Manuel Otero hizo ayer una directa, a través del Facebook del rapero Maykel Osorbo, desde Cuba y Chacón, explicando que no puede acceder a sus redes sociales porque no responden.

"Vamos a dormir aquí hasta que no suelten al Denis. Puede ser un mes, dos meses, seis meses, un año... Yo no me voy a mover de aquí. Me van a meter preso y me van a tener que soltar y ahí estaremos eternamente", comentó.

Otero denunció también que algunas activistas habían sido golpeados. Entre ellas, Omara Ruiz Urquiola. "A mí me llevaron para San Miguel del Padrón y no vamos a permitir más eso. Nosotros lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nuestra voluntad y vamos a estar aquí en Cuba y Chacón hasta que suelten a mi hermano (Denis Solís)", añadió.

"Yo me declaro ahora mismo 'autopreso'. Si el Denis duerme en una mazmorra de la dictadura, yo voy a dormir en la calle frente a la Estación de Policía", apuntó.

En ese momento ya el rapero Maykel Castillo había sido liberado, según explicó en el live de Luis Manuel Otero la también activista Anamely Ramos. "En algún momento aparecerá también", dijo.

Luis Manuel Otero hizo en este momento un llamamiento a "todos los cubanos que se sientan responsables por la libertad de Cuba y comprometidos con la justicia, vengan todos para acá. Aquí vamos a estar mañana, pasado... Nos van a meter preso y vamos a regresar y así constantemente hasta que suelten a cada uno y no hostiguen a un cubano más. Y así ya comenzó el camino a la libertad", concluyó.

Tras esa llamado, la Seguridad del Estado empezó a interceptar opositores en sus casas para evitar que la convocatoria tuviera éxito. Entre los detenidos están Otero y Anamely Ramos, según informó Héctor Luis Valdés Cocho a través de su Facebook. "De nuevo estamos en el cuartel de esbirros de la dictadura militar cubana. Se meten con uno y se meten con todos de aquí. No nos vamos a mover", escribió.

Activistas piden liberación de Luis Manuel Otero. Foto: CiberCuba

En este mismo sentido se pronunció Alfredo Martínez. "Yo salí en la mañana a llevarle el desayuno a mis amigos, después de haber tenido una mala noche de sereno, cárceles y maltratos. Lo único que les voy a decir es que tienen que aparecer ya o va a pasar algo peor", escribió en su muro de Facebook.

Manifestaciones a favor del fin de la represión en Cuba. Foto: CiberCuba

Muchos de los activistas detenidos hoy en La Habana, estuvieron arrestados ayer viernes, en otro día de represión en Cuba.