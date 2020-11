El cubano Randy Junco Torres se clasifica para La Voz Rusia

Un joven cubano cautivó al público y al jurado del concurso La Voz Rusia, con una movida actuación en la que combinó canto y baile con un viejo tema de rock.

Randy Junior Junco Torres, un matancero de 20 años, se adueñó del escenario con una potente interpretación de ‘Nutbush City Limits’ (Límites de la ciudad de Nutbush, en español) de Tina Turner, una canción autobiográfica que la estrella norteamericana dedicó en 1973 a su localidad natal: Nutbush, situada en Tennessee.

Tres miembros del jurado le otorgaron a Junco Torres su pase a la clasificación, como premio a su genial desempeño que solo el público pudo disfrutar en su totalidad, de acuerdo con las reglas de la competición.

El artista compartió su éxito en el grupo de Facebook ‘Cubanos en Moscú’.

“Chicos, quiero compartir con ustedes esta alegría que Dios me ha permitido vivir. Participé poniendo en alto a mi tierra en La Voz Russia 2020… Lo hice por mi Matanzas, lo hice por mi Cuba... Por todo cubano que se ve obligado a emigrar para lograr sus sueños… Los quiero mucho a todos y espero que lo disfruten... Vamos, Cuba”, expresó.

Tras su actuación, el joven conversó en inglés con el tribunal, y agradeció a su esposa y a otros familiares su apoyo y presencia en el lugar. Según el portal de noticias kp.ru, fue su pareja, nombrada Solomina Viktoriya, quien lo convenció de probar suerte en el mundo del espectáculo.

Uno de los momentos más emocionantes del show fue cuando uno de los jurados, el rapero Basta, se levantó la pierna derecha del pantalón y dejó al descubierto un tatuaje de la bandera cubana.

“¡Uuuuu, viva Cuba!,”, gritó Junco Torres.

Este no es el primer representante de Cuba que consigue clasificar en el famoso cazatalentos televisivo La Voz Rusia.

En 2018 la holguinera Iliana Sánchez Ballar triunfó con su magistral interpretación de ‘I will survive’ (Sobreviviré) canción que hizo famosa la estadounidense Gloria Gaynor en 1978.

También su compatriota Yordi Matos cautivó con su versión de ‘Smoke on the water, fire in the sky’, (Humo en el agua, fuego en el cielo), de la banda de rock británica Deep Purple, al llenar con su energía positiva todo el plató.

