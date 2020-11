Multan y amenazan a un joven activista cubano por expresarse en contra del Gobierno

El joven cubano David Gómez Sánchez, residente en el Municipio Especial Isla de la Juventud, fue multado y amenazado por la Policía de esa localidad tras exigir a través de las redes sociales un respeto por los derechos humanos en Cuba.

"La Seguridad del Estado está atemorizando, sembrando el miedo en mi familia, amenazando a mi mujer de ser mi cómplice y a mi madre le afirmaron que iría preso", contó a CiberCuba el joven activista cubano, que también compartió su historia en el grupo de Facebook Isla de la Juventud.

Relato de David Gómez Sánchez en Facebook / Captura de pantalla

Asegura también que por culpa del régimen cubano, que no respeta los derechos humanos, hoy su familia está dividida y vive bajo mucha presión.

En su relato, Gómez Sánchez mencionó que el 14 de noviembre último tuvo una discusión con su mamá, quien se resiste a entender por qué su hijo tiene ideas políticas diferentes.

"Grité Abajo la dictadura y entonces un vecino llamó a la policía porque dijo que le molestaba la discusión", aseguró el joven, que fue conducido posteriormente a la estación de la PNR de Nueva Gerona para ser interrogado.

Allí, un oficial que nunca se presentó le propuso ser dirigente y que no denunciara, a través de las redes sociales, la corrupción que existe en el país.

"No quiero nada regalado, quiero sentirme orgulloso de mí mismo y de lo que sea capaz de lograr, pero en un país con oportunidades", le contestó al oficial de la Policía.

Multa impuesta a David Gómez Sánchez por "desorden público" / Cortesía del entrevistado

Al ver que no era posible negociar con el joven cubano, las autoridades le impusieron una multa de 30 pesos por escándalo público, según lo establecido en en Decreto 141, Artículo 1, inciso g).

Revisando el documento legal, nos percatamos que la sanción tiene un error en su aplicación ya que por esa contravención correspondería una multa de solo 20 pesos, pero la Policía se aprovechó del desconocimiento de la Ley de Sánchez e incrementó el saldo.

"Ya pagué la multa y ahora quiero estar tranquilo, pero no tengo miedo a lo que pueda pasar porque no pretendo dejar de actuar por la libertad de Cuba. Temo por mi familia, es cierto, pero se que lo que estoy haciendo no es ilícito y por tanto la razón está de mi parte", finalizó.

Las amenazas contra David Gómez Sánchez, en la Isla de la Juventud, se suman a un grupo de detenciones arbitrarias y sanciones impuestas por las autoridades cubanas a activistas y opositores en días recientes.

Aunque la mayoría de ellas acontecieron en La Habana, en el resto del país se han reportado incidentes de este tipo, incluso el activista Denis Solís continúa desaparecido y los policías se niegan a revelar su paradero, lo que ha movilizado a amigos y conocidos en la capital con el fin de presionar a las autoridades.