Entrevista a Camila Arteche: "Estoy aburrida de la supuesta perfección de las redes sociales"

Tras compartir algunos de los pasajes más tristes de su vida privada en un video de Instagram la pasada semana, la actriz cubana Camila Arteche explica en exclusiva las razones por las que hizo algo tan conmovedor y qué repercusión ha tenido en ella misma y en sus seguidores.

De acuerdo con los videos que ha hecho llegar a CiberCuba la popular influencer, decidió hacer algo tan personal porque “estoy aburrida de que las personas muestren la supuesta perfección en las redes sociales y quería mostrarles a mis seguidores justamente que yo soy un ser humano igual que ellos, que tengo problemas, que tengo pasado, que tengo experiencias malas también.

“A veces cuando me escriben y yo les respondo los comentarios o los mensajes se quedan como: ‘¡Ay, me respondiste!’, y creo que me idealizan mucho. Fue una manera de conectar porque yo creo que el hecho de ser vulnerables y de compartir nuestras experiencias nos hace crecer y conectar con la gente, que para mí es lo más importante de las redes, de mi vida y de la gente que tengo a mi alrededor: conectar”, afirma la también defensora del empoderamiento de la mujer.

No sin antes aclarar que “yo no he explotado absolutamente nada con este video”, Camila asegura haber sentido mucha libertad cuando grabó y publicó el singular video porque “siento que ahora las personas no me ven como la protagonista de una película, sino como la Camila Arteche de verdad, la persona, el ser humano, igual que ellos”.

Para la versátil joven de 30 años, contar su historia fue una forma de sincerarse, así como de defender que las personas (no solo las personalidades) “deberían mostrar honestidad en las redes y no vender la vida perfecta que en realidad no existe”.

Sobre cuáles han sido las reacciones de sus seguidores Camila dice: “Voy a leerte un post que me han mandado porque creo que resume todo lo que me han escrito: ‘Eres muy valiente por compartir tu historia enfrente de tantas personas, te admiro mucho por ello. A veces muchos nos callamos las cosas por vergüenza y por miedo, pero lo que has contado me recuerda que hay que trabajar duro si queremos lograr algo, aun cuando estamos pasando por momentos difíciles. Gracias por este video tan inspirador’.

“He recibido muchos mensajes de este tipo. He recibido mensajes privados con mujeres contándome sus historias y realmente, si yo fui inspiración para ellas, decirles que ellas también han sido inspiración para mí. Yo también lloré cuando lo hice, yo también lloré cuando vi terminado el video, pero gracias, es lo que puedo decir por tanto amor que he recibido después de publicar esto”, concluye emocionada.

