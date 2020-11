Más activistas cubanos sitiados y bajo amenazas en La Habana

El periodista independiente, José Raúl Gallego ha publicado un tuit en el que informa de otros colegas y activistas que se encuentran sitiados y amenazados por la seguridad del estado para que no participen en el "susurro poético" que, como iniciativa solidaria, ha convocado el Movimiento San Isidro (MSI) para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

“La represión no es solo en San Isidro. A los periodistas @menosveinte y Héctor Luis Valdés también @minint_cuba los tienen sitiados y bajo amenazas. @JoeBiden @brhodes sin democracia y respeto a los derechos ningún acuerdo beneficia al pueblo cubano #ACubaYChacónXDenis #FreeDenis”, ha publicado Gallego en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el sitio de noticias Cubanet informaba: “Alerta | Cuatro policías, en la patrulla 267, impiden en La Habana a nuestra colaboradora @menosveinte y a la activista @KireniaYalit salir a participar en las actividades de @Mov_sanisidro para pedir la liberación del rapero Denis Solís”.

El hilo abierto por este medio continuaba informando: “El "Mayor Alejandro", conocido por su trabajo de represión a opositores y periodistas independientes, las amenazó. Esta fue la experiencia que tuvo con él recientemente la periodista @ilianahcuba”, y compartía el testimonio de la reportera de CiberCuba Iliana Hernández.

No son los únicos testimonios del operativo policial montado para impedir la participación en la convocatoria del movimiento San Isidro. En su página de Facebook, el periodista Héctor Luis Valdés Cocho mostraba fotos de agentes de la policía vigilando su domicilio para impedirle salir de casa.

“Alguien que venga y me diga si esto no es violación de todo tipo de derechos. Alguien que me diga hasta cuándo tenemos que estar de brazos cruzados ante una realidad que salta a los ojos de quien la vive”, se lamentaba el periodista independiente.

“Desde ayer en horas de la noche tengo impuesta vigilancia. Esta son las horas y aún siguen ahí como fiera en celo en busca de una presa. ¡Como buitres! Se me impide salir a leer poesía con mis amigos, se me impide mi derecho a la libertad de asociación y libre movimiento. Si esto es lo que soñó Martí, ¡pues que venga él y lo vea!”, terminaba diciendo en su post.

Mientras tanto, el operativo de los represores de la seguridad del estado se concentraba en la sede del Movimiento San Isidro, con la intención de impedir que los activistas allí reunidos emprendan su marcha hacia la estación policial de Cuba y Chacón, donde protestan desde la detención de Solís.

Entre los activistas que se encuentran atrincherados en la calle Damas 955, sede del MSI, están Anamely Ramos, Luis Manuel Otero Alcántara, Iliana Hernández Cardosa, Katherine Bisquet Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, Maykel "Osorbo" Castillo Pérez, Oscar Casanella, Osmel Balmaseda, Niovel Alexander Tamayo, Esteban Rodríguez, Humberto Mena, Sonia Tamayo, Jorge Luis Capote, Osmani Pardo Guerra, Yasser Castellano y Adrián Rubio

La idea de apoyar a Denis y visibilizar su causa con un aliento poético surgió frente a la estación de Policía de Cuba y Chacón, a la que fue conducido el rapero tras su arbitraria detención y que ha sido el eje de la ola de represión y persecución contra activistas, periodistas y artistas independientes que se ha desatado a raíz del arresto del rapero.

Denis Solís ha sido condenado a 8 meses de prisión en Valle Grande, por un presunto delito de "desacato". Integrantes del MSI habían entregado un recurso de Hábeas Corpus a pocas horas de su arresto, y la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado indicó que el juicio contra el rapero se había realizado el 11 de noviembre, y que se había trasladado a la mencionada prisión a cumplir la condena.