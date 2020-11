Anciano cubano denuncia abandono del Gobierno: “Nunca pensé que el final de mi vida sería así”

Jesús Amayo Valdez es un anciano que vive solo en una casa en pésimas condiciones en el poblado de El Cristo, en Santiago de Cuba, y no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Estado.

“Yo me siento abandonado por este Gobierno. Tantos años que le trabajé, sacrificado día y noche y mira hoy cómo vivo. No tengo nada, no tengo preocupación por mí, nadie me apoya. El Estado a mí no me apoya”, denunció a la agencia independiente CubaNet.

“Vivo de limosna porque la chequera no me dura ni 10 días. Yo cobré el día 12 y hace unos cuantos días que ya no tengo ni un quilo”, agregó.

El ciclón Flora, que arrasó gran parte de Cuba en 1963, desbarató la casa de Amayo Valdez y desde entonces está esperando por que el Estado le facilite los medios para repararla.

“En el mandato de Fidel tampoco me atendieron. (…) Aquí han venido visitas, pocas, pero han venido. Pero ninguna… que si vamos a hacer, que voy a hacer…”, relató.

“Yo no tengo cama donde dormir, duermo encima de tablas, tengo piso de tierra, hace pila de años y nadie se ha preocupado por mí. Y todo por culpa de este Gobierno que tanto me sacrifiqué, tanto luché, pensando que las palabras de nuestro Comandante Fidel Castro iban a ser reales”, recordó.

“Nunca pensé que mi final de vida iba a ser así, porque ya yo no tengo esperanzas de nada, ahorita me pueden llevar preso, que yo me voy sin formar nada, porque creo que mejor vive un preso que le dan desayuno, almuerzo y comida, que yo, que soy un anciano que he luchado tanto”, precisó.

Este pobre hombre recibe el almuerzo y la comida de un comedor social, pero la calidad de los alimentos es pésima, según describió.

“Arroz y potaje, huevo frito. Te meten un pecadillo de croqueta que a veces son 3 y 4 días echándote ese picadillo de croqueta”, detalló.

“Soy un viejo solo, porque no tengo a nadie. A veces se me clava una punzada en la espalda, abajo de la paleta, que me deja casi sin respirar. No tengo medicamentos para los dolores”, dijo.

“Una cosa dice el televisor, pero los que sabemos los que estamos viviendo somos los cubanos”, recalcó.

Por último, Amayo Valdez pidió colaboración a los lectores de CubaNet para poder comprar un colchón que le permita descansar.

“Yo quisiera que alguien me ayudara a comprar un colchón para poder dormir aunque sea como persona antes de morirme, yo le voy a agradecer si después de esta entrevista hay alguien que se preocupe por mí”, concluyó.

La población de la tercera edad es sin duda la más golpeada por la crisis económica en Cuba.

Recientemente la periodista independiente Aimara Peña denunció el caso de un anciano de Sancti Spíritus solo y enfermo, que sobrevive gracias a la ayuda de sus vecinas, que son las únicas que se preocupan por él y no han cesado de pedir la intervención de las autoridades, sin éxito.

Peña publicó en su cuenta de Twitter un video que permitía ver al señor semidesnudo y tirado en el suelo, sin hablar y apenas sin poder moverse.

“Este es el Gobierno, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que busca sus enemigos fuera de Cuba y criminaliza a todos los que criticamos el sistema. ¿Dónde estás Díaz-Canel Bermúdez?”, cuestionó la reportera.