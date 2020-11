La nueva broma viral de Will Smith: Le corta una oreja a Jason Derulo con un drone

¡Will Smith y Jason Derulo vuelven a hacer de las suyas en Instagram! Luego de que el actor de Hollywood "perdiese los dientes delanteros" después de que el cantante le diese con el palo en la boca mientras estaban jugando al golf, ahora le han tocado al intérprete de Take your dancing sufrir un episodio similar.

Tal y como podemos ver en un vídeo que el actor subió a su cuenta de Instagram, los artistas estaban en un jardín cuando Will Smith se dispone a hacer volar un drone con un mando para grabar a Jason Derulo desde las alturas. Sin embargo, el actor no puede controlar bien el aparato y acaba dirigiéndose hacia la cabeza del cantante hasta que accidentalmente "le corta una oreja".

Jason Derulo se pone a gritar y Will Smith para calmarlo le dice "no la toques, no la toques", pero Derulo termina recogiendo su oreja del césped con sus manos sin creerse lo que estaba ocurriendo y el actor tirando el mando y escapando corriendo de la situación.

De más está decir que Jason Derulo continúa teniendo la oreja en su lugar y que la divertida escena se trata de una nueva broma de los artistas, con montaje incluido, que no ha hecho más que arrancar sonrisas entre sus seguidores de las redes sociales.

De hecho, el vídeo se ha hecho viral en Instagram y millones son las reproducciones que posee en el perfil del protagonista de la película Bad Boys.

Parece que Jason Derulo y Will Smith le han cogido el gusto a eso de hacer reír a sus fanáticos con sus ocurrencias pues, además de los dos vídeos mencionados anteriormente, participaron de otro simpático audiovisual en el que el cantante le roba al actor una cámara de su casa porque éste le echa en cara que tiene "más followers que él".

