La madre de Iliana Hernández está retenida en estación policial de Cojímar

La madre de la reportera de CiberCuba Iliana Hernández se encuentra retenida en la estación policial de Cojímar, luego de que la forzaran a montar en una patrulla por intentar ver a su hija.

"Mi mamá llamó, la tienen secuestrada en la PNR de Cojímar y dice que no ha visto a nadie de los represores, pero sospecho que los tenía enfrente de ella porque la secuestrada es ella", dijo Iliana en las redes sociales.

Iliana entró en huelga de hambre este miércoles, junto a otros activistas que están acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, pidiendo la libertad de Denis Solís.

Su madre, Maricelis Cardosa Elías, intentó ir a verla "porque me conoce y porque sabe que yo no voy a comer hasta que traigan a Denis, y porque conoce a estos tiranos y sabe que me van a dejar morir".

Pero los agentes de la Seguridad del Estado que rodean la sede del MSI y acosan a los activista que allí se encuentra, no la dejaron.

"Se llevaron a mi mamá, mi mamá vino a despedirse de mí antes de que yo me ponga peor de lo que estoy. Ella vino a ver a su hija que se va a morir en huelga de hambre por culpa de esta tiranía", dijo Iliana a través de una directa por CiberCuba Noticias.

"Yo me voy a morir pero voy a morir orgullosa ¡porque morir por la patria es vivir! No somos terroristas, no asesinamos, no ponemos bombas, no secuestramos, ¡no somos el Movimiento 26 de Julio!", gritó a viva voz Iliana en plena calle Damas, donde está ubicada la sede del Movimiento San Isidro.

El resto de los activistas que están acuartelados dentro de la sede del MSI en la Habana Vieja, aseguró que no piensan deponer su huelga de hambre y que están dispuestos a morir si hace falta "por la libertad de Denis y por la libertad de Cuba".