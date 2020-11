Opositor cubano Yoan Ricardo Llerena denuncia que su familia está pasando hambre

El opositor cubano Yoan Ricardo Llerena denunció en sus redes sociales que él y su familia, entre los que se encuentran dos menores de edad, están pasando hambre.

Ricardo Llerena reside en Manatí, municipio de Las Tunas, donde este mes el Estado no ha garantizado a sus pobladores ni siquiera la cuota de carne correspondiente a la primera quincena.

Él y su esposa Disnelbys Danitza Vidal Pérez pertenecen a la opositora Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU) y a la plataforma Cubadecide, por lo cual no consiguen trabajo y su situación económica empeora.

“Quiero agradecerles a una amistad que gracias a él, después de no haber comido nada en todo el día, me ha dado un poco de harina para darle que comer a mis hijos. Pero no le agradezco nada al Gobierno de Manatí ya que no nos traen nada liberado, ni tan siquiera lo que nos toca, como el cárnico de la primera quincena del mes”, relató en su muro de Facebook.

“Y como nadie nos da trabajo ni a mi esposa ni a mí, no puedo comprarles nada a los particulares, ya que todo está muy caro. Esto no lo aguanta nadie y menos mi situación, y como nosotros hay miles”, detalló.

Según señaló el activista político, muchos de los residentes del Cerro de Caisimú, han acudido a él para plantearle la situación crítica por la que atraviesan.

“Muchos como yo no tenemos nada para darle a nuestros hijos en el día de hoy, y es como dicen. En el municipio hasta harina de maíz venden y en estos pueblos del campo no traen nada liberado”, cuestionó en un segundo post.

“Esta es la continuidad que tanto se escucha en la TV. Sí, continuidad pero de hambre, miseria, mentiras al pueblo, falta de medicamentos, falta de higiene en las calles. En sí Cuba se está desmoronando a pedazos y mientras el mundo se desarrolla, Cuba se atrasa”, agregó.

“¿Acaso el pueblo es el culpable? No, son aquellos incapaces que por 61 años han esclavizado a un país a base de mentiras”, sentenció.

En una publicación anterior, el opositor recalcó que muchas personas se dirigen a él por temor a enfrentar al régimen.

“Muchos que dicen que ya no creen en los dirigentes y mucho menos en los que lo representan, según el pueblo no piensan votar y mucho menos pagar CDR y Federación, porque ningún beneficio obtienen de estos”, precisó.

“Por ejemplo, ya en los hogares nadie tiene de la canasta básica de este mes, el cárnico de este mes no lo han traído, no nos proporcionan productos liberados y surge la polémica. Si Cuba tiene grandes producciones agrícolas de caña y tabaco, cómo es posible que no tengamos azúcar, ni cigarros, igual que otros productos alimenticios que son necesarios adquirirlos de otros países”.

“Por eso que siempre escuchamos que el mayor bloqueo es interno, solo viven los que tienen cargo dentro del Gobierno”, subrayó.

“El cambio es ya. Cuba decide, únete”, concluyó.