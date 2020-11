Susana Pérez sobre la muerte de Broselianda: ¿Se pudo evitar? ¿Eran partícipes sus familiares?

La actriz cubana Susana Pérez se hizo varias preguntas sobre la muerte de Broselianda Hernández en la ciudad de Miami, un suceso que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio para familiares, amigos y admiradores.

"¿Se pudo evitar? No sé. ¿Ella era consciente de su depresión? ¿Eran partícipes sus familiares? Tampoco lo sé", sostuvo Pérez.

"Lo que sí sé es que murió como ella quiso y como hacía todas las cosas, como una escena, quizás cantando Alfonsina y el mar pero lo que sí no quiso saber es el vacío que ha dejado en los escenarios", agregó la actriz.

Según Susana Pérez, desde hace más de un año no veía a Broselianda, aunque fue "notando en las cosas que publicaba que no estaba del todo bien".

Pérez también evocó momentos que ambas compartieron juntas y que se quedarán por siempre en sus recuerdos.

"Broselianda y yo cruzamos el Orinoco en una patana, recorrimos miles de kilómetros por polvorientas carreteras y nos hospedamos en tugurios, siempre con la broma de que a nuestro regreso a La Habana diríamos que nos habíamos quedado en los Hilton de Venezuela. Estuvimos juntas en casa de Napoleón, no Bonaparte, si no un amigo de su madre y descubrimos que en casa de los ricos se come muy poco y mal y salimos de allí directo a llenarnos con un buen almuerzo", relató.

También Susana Pérez contó que una noche Broselianda la tuvo en vela porque desapareció con un titiritero que acababan de conocer y regresó en la mañana feliz e inconsciente.

"En un momento disputamos un amor, ella ganó, pero eso no nos hizo enemigas", dijo.

Relató además que los encuentros entre ambas siempre fueron alegres, amistosos y respetuosos.

"Yo la admiro mucho como actriz, su voz, su temperamento, toda ella", sostuvo.

Por último, Susana Pérez se despidió de quien fuera su colega en el mundo de la actuación: "Adiós Brose. Que el dolor te sea leve".

El cuerpo sin vida de Broselianda Hernández fue encontrado en las aguas de Miami Beach este 18 de noviembre.

La actriz, de 56 años de edad, salió de su casa en la noche del martes, supuestamente a comprar cigarros, pero no regresó, según han informado los medios locales.

Los investigadores confirmaron que, una vez encontrado el cuerpo por una persona que caminaba cerca de la playa, no detectaron síntomas de aparente violencia en este.

Desde que la noticia saliera a la luz pública, muchas han sido las personas, no solo del mundo del arte, que han dedicado sentidas palabras por la partida de la actriz cubana.

Sobre el suceso dijo la actriz Luis María Jiménez: “Pero pienso que era muy frágil en el fondo y el dolor tiene un límite. Nunca lo sabremos bien. Llevaba su pena. Eligió morir y cuando uno elige morir es porque ya no puede más, nadie se muere en vano. Elegir quitarse la vida es algo bien, bien duro. Y escogió morir como Alfonsina, se lanzó al mar, se metió al agua y creo que, no sé si estará bien decirlo, pero hasta para morir fue una artista”.

