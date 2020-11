Gobierno de Cuba quiere frenar subida de precios por caída de oferta a golpe de multas: casi 900 al mes en La Habana

El Gobierno cubano quiere corregir la subida de precios que provoca la caída de la oferta de productos agrícolas de primera necesidad topando precios y multando a quienes se saltan las leyes del mercado.

En lo que llevamos de año han caído una media de casi 900 (892) al mes y se han retirado 500 licencias a emprendedores privados, según confirmó a la Televisión Cubana Osvaldo Ribalta, jefe de Supervisión y Control en La Habana.

El funcionario del Gobierno del Partido Comunista explicó que este año han impuesto casi 10 mil sanciones (9.820) a vendedores que pasan de los topes fijados por el oficialismo, pese a que funcionarios del Estado reconocen que hay desabastecimiento: de las 400 toneladas que necesita la capital sólo han llegado entre 100 y 120, dijo la jefa de Finanzas y Precios, Grisel de la Nuez.

Las multas caen en virtud del decreto 357, artículo 6.9, sobre todo, por violar precios topados y por no actualizar las pizarras. "No ponen el precio en la tablilla para obligar a que el cliente llegue y pregunte y decirle otro precio que no es el que está aprobado", recalcó Ribalta.

En el caso de los emprendedores a los que se les ha retirado la licencia, el responsable de Supervisión y Control señaló que se trata de dueños de cafeterías que no han respetado el precio topado de los productos que venden, como son los refrescos, el agua y los jugos.

Para recoger el sentir de los consumidores ante la subida desorbitada de los precios "en los últimos días", un equipo de la Televisión Cubana salió a la calle y comprobó que los usuarios piden una ley que interfiera en las leyes del mercado y que prohíba que ante la escasez galopante suban los precios sin esperar al anunciado incremento de sueldos que avanzó al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, sin adelantar fecha fija.

"Los precios están bastante altos y aún el salario no ha subido. Yo creo que tiene que haber una ley que controle ese tipo de situaciones", dijo una consumidora.

Un trabajador de un agromercado, por su parte, lamentó que los precios que salen en el periódico estén en las pizarras de los mercados pero no se respeten.

Los hay también que opinan que los gobiernos de cada municipio deberían estar al tanto de cómo se están comportando los precios en los agromercados. "Sin embargo, siguen vendiendo al mismo precio", señaló.

En octubre pasado el Gobierno de la capital de la Isla puso un tope de precios a un grupo de 29 productos agrícolas. Sin embargo, muchos consumidores consideran que estos precios regulados son altos para el consumidor medio.

De esta forma, la carne de puerco se ha topado en 50 pesos la libra y el bistec, en 55 aunque cuesta de 23-25 pesos en el sector estatal. Esto se permite, según la directora de Precios y Finanzas, porque los productores privados han sufrido un aumento de los precios de producción debido a la pandemia.

En La Habana hay más de un millar de agros y la Televisión Cubana recuerda que "ninguno está autorizado a subir los precios".

Aunque la Dirección de Precios y Finanzas cree que el Gobierno ha reaccionado a la subida de precios, piensa que esa reacción y control "es insuficiente".

De ahí que avance que en lo que queda de noviembre y diciembre van a "incrementar el control a los precios".

La televisión oficialista cita a expertos que recuerdan que la mejor forma de controlar los precios es incrementando la producción, pero mientras eso no llega, van a optar por las multas a quienes se salten los topes.

La producción de productos agrícolas no tiene visos de estabilizarse a corto plazo. Esta misma semana, los ministros de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y Agricultura, aseguraron que el país incumplirá los planes que se marcaron de producción de tomate, yuca, boniato, cebolla, arroz, café, tabaco o cacao y lo achacaron a las lluvias de la tormenta tropical Eta.

También admitieron que se ha visto muy afectada la producción de frijoles, plátanos y maíz.