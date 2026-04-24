Operativo de control de precios en Sancti Spíritus deja 450 multas superiores a 650 mil pesos

Un operativo masivo de control de precios dejó alrededor de 450 multas por un valor superior a los 650,000 pesos en Sancti Spíritus, como resultado del denominado Ejercicio Nacional de Acciones Conjuntas realizado el pasado miércoles en esa provincia.
El operativo contó con la participación de unos 150 supervisores que realizaron más de 500 inspecciones en diferentes puntos del territorio provincial, según informó el telecentro Centrovisión Yayabo.
Además de las multas, las autoridades dispusieron varias ventas forzosas, un decomiso, el cierre de un establecimiento y diversas advertencias para enfrentar las violaciones económicas detectadas.
Las principales irregularidades estuvieron vinculadas con precios abusivos o especulativos, ausencia de listados visibles, falta de facturas y otras deficiencias en la comercialización.
Entre los productos sujetos a ventas forzosas figuraron detergente, arroz, pepino, boniato, malanga, frutabomba, aceite y col, varios de ellos regulados por la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece precios máximos para productos de alta demanda.
Las autoridades insistieron en que "este tipo de acciones busca reforzar la disciplina comercial, proteger al consumidor y exigir el cumplimiento de las regulaciones vigentes en el mercado".
El operativo espirituano se produce en medio de una ofensiva inspectora que se extiende por todo el país. Ese mismo día, en Centro Habana, una vendedora de pozuelos recibió dos multas en una sola jornada. Una de 36,000 pesos y otra de 10,000 pesos, lo que generó un amplio debate en redes sociales sobre la legalidad de sancionar dos veces en el mismo día.
El antecedente más reciente a escala nacional fue el Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a las Violaciones de Precios celebrado del 19 al 21 de febrero, que resultó en 17,000 multas por un total de 65,5 millones de pesos, con inspecciones en más de 25,100 centros en todo el país.
La magnitud de las sanciones contrasta con la precaria situación económica de la población cubana. El salario medio estatal es de apenas 6,930 pesos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, lo que convierte cada multa en una carga desproporcionada para quienes intentan generar ingresos en un contexto de escasez generalizada.
En Sancti Spíritus ya se habían registrado operativos similares en 2024, cuando se aplicaron 190 multas y se cerraron 15 establecimientos por violaciones de precios, con énfasis en productos agrícolas como malanga, frutabomba, pepino y tomate.
Preguntas frecuentes sobre las multas y control de precios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se realizaron operativos de control de precios en Sancti Spíritus?
El operativo en Sancti Spíritus fue parte del Ejercicio Nacional de Acciones Conjuntas, que busca reforzar la disciplina comercial, proteger al consumidor y exigir el cumplimiento de las regulaciones vigentes en el mercado. Se impusieron multas y ventas forzosas debido a violaciones como precios abusivos y falta de facturas.
¿Cuáles fueron los principales productos afectados por las ventas forzosas en Sancti Spíritus?
Entre los productos sujetos a ventas forzosas se incluyeron detergente, arroz, pepino, boniato, malanga, frutabomba, aceite y col. Muchos de estos productos están regulados por la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece precios máximos para productos de alta demanda.
¿Qué impacto tienen las multas en la población cubana?
Las multas representan una carga desproporcionada para la población cubana, cuyo salario medio estatal es de apenas 6,930 pesos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal. Esto convierte a cada multa en una carga económica significativa, especialmente en un contexto de escasez generalizada.
¿Cómo se reciben las medidas de control de precios por parte de la población cubana?
La población cubana suele recibir de manera crítica las medidas de control de precios. Muchos ciudadanos consideran que los operativos no resuelven el problema de raíz y que, tras la salida de los inspectores, las prácticas irregulares continúan. Además, se critica que el Estado no ofrece suficientes productos básicos en pesos cubanos, lo que incrementa la dependencia del mercado informal.
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