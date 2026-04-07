"¿Y el Estado qué vende?", cuestionan cubanos ante persecución a privados en Guantánamo

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La Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de Guantánamo publicó en Facebook un informe oficial sobre el operativo de inspecciones a negocios privados realizado entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 2026, y la respuesta ciudadana fue una ola de críticas que expone la contradicción central de la política económica del régimen: el Estado sanciona al sector privado por vender caro mientras él mismo no ofrece productos básicos en pesos cubanos.

Según el informe oficial, 132 inspectores realizaron 380 acciones sobre igual número de actores económicos privados en Guantánamo durante esa semana.

El 86% de los inspeccionados, es decir, 327 negocios, presentaron violaciones, y se aplicaron 326 multas por un importe total de 1,929,045 pesos cubanos, de los cuales 773,000 pesos corresponden al Decreto 30.

Las principales infracciones detectadas fueron 61 casos de precio concertado, 55 casos de no depósito de efectivo en cuenta bancaria y 44 casos de no uso de pasarela de pago. También se ejecutaron seis ventas forzosas de productos como plátano, frijol, espagueti y pollo destinados a unidades de salud y educación, además de dos ocupaciones y un cierre temporal de tres días.

Las brechas entre los precios de venta detectados y los precios concertados oficiales son reveladoras: el pollo se vendía a entre 600 y 650 pesos frente a los 310 concertados; el aceite de un litro, a entre 1,500 y 1,600 pesos frente a 950; la yuca, a 80 pesos frente a 35; el detergente de 500 gramos, a entre 600 y 700 pesos frente a 300; y la guayaba, a 150 pesos frente a apenas 23.

“Una duda y espero que alguien sea realmente capaz de responder con honestidad y con las dos neuronas vivas. ¿El estado qué vende? ¿Por qué no vende el estado? ¿Por qué le es imposible al estado poner estos 4 plátanos en venta? ¿Por qué el estado lo único que vende es en las tiendas en USD?, escribió un usuario.

Otro internauta preguntó: ¿Eso se aplica también a las tiendas en USD?, mientras que algunos llegaron a nuevas conclusiones, al mencionar que "todo eso es una burla. Al final los inspectores llegan a los locales y parecen que son hormigas cargando, esos son números inventados.