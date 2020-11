Iliana Hernández rechaza servicios médicos cubanos si le pasa algo por estar en huelga de hambre

La periodista independiente cubana Iliana Hernández alertó que las autoridades sanitarias de la isla pudieran inocular VIH a los activistas y miembros del Movimiento San Isidro que están en huelga de hambre y de sed en caso de ser necesaria algún tipo de asistencia médica.

"Ya lo hicieron con Ariel Ruiz Urquiola", recordó la periodista de CiberCuba a través de una publicación hecha en Facebook.

Por ello dijo que no aceptaba recibir los servicios médicos de la isla y responsabilizó a las autoridades cubanas por la vida de las personas que se encuentran, al igual que ella, en esta protesta pacífica a favor de la liberación del músico Denis Solís.

"Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y Esteban Rodríguez están en huelga de hambre y sed, los que saben dicen que una persona así no sobrevive más de 10 días, yo estoy aquí y lo estoy viendo, nadie me lo esta contando, sus vidas corren peligro, la dictadura los dejará morir pero de ustedes depende que no sea así. Por favor cubanos no nos dejen morir", escribió la reportera en otro mensaje.

Esta semana los miembros del Movimiento San Isidro, de La Habana, comenzaron una huelga de hambre y/o de sed para presionar a las autoridades cubanas a liberar al activista Denis Solís, acusado por supuesto desacato a las autoridades luego de enfrentarse a un oficial de la policía.

Los opositores cubanos decididos a poner su vida en peligro han denunciado en los últimos días varios hechos de los cuales responsabilizan a las autoridades del país.

Aseguraron que alguien arrojó una sustancia con un fuerte olor y que pudo contaminar el agua potable del edificio, que agentes de la Seguridad impiden la entrada de personas a visitarlos y que no tuvieron compasión al arrestar y conducir a una estación de Cojímar a la madre de Iliana Hernández cuando intentaba despedirse de su hija.

El apoyo internacional que reciben los activistas del Movimiento de San Isidro es crucial para lograr su objetivo de denunciar las arbitrariedades del régimen de La Habana.

Miembros de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México mostraron su empatía con los activistas y responsabilizaron al Gobierno por cualquier incidente que pudiera ocurrir con sus vidas.

Así mismo, la Embajada de Estados Unidos se mostró preocupada por la situación de estos cubanos, quienes habían sido también detenidos solo por exigir una respuesta a las autoridades cubanas sobre el paradero de Solís.