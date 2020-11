Policía detiene al autor de varios robos con fuerza en viviendas en Diez de Octubre

Un operativo policial realizado en el municipio Diez de Octubre, en La Habana, permitió la detención de un hombre al que se le acusa de efectuar al menos siete robos en viviendas habitadas por sus moradores.

Según un reportaje transmitido en la televisión estatal, los hechos ocurrieron en la barriada de Lawton, una zona que el ladrón conocía muy bien. Por ello cometió tantos delitos y sustrajo un gran volumen de artículos.

Como suele suceder cuando la Policía cubana logra esclarecer este tipo de casos, se efectuó un acto público en el que los agentes policiales fueron elogiados por su labor y las víctimas mostraron su agradecimiento, lo cual contrasta con las críticas de la ciudadanía a los agentes del orden, por manifestaciones de abuso e imposición abusiva de multas durante los meses de pandemia.

En esta ocasión, el acto simbólico de restitución de bienes fue presidido por la presidenta de la asamblea del poder popular del municipio, y en él fueron devueltos varios artículos robados a sus dueños.

“Yo estaba muy asustada porque estaba solamente con mi hija de 17 años, ella sí, muy asustada, fue a despertarme porque abrió la ventana y vio a una persona que se iba corriendo. Estaba dando golpes y ella decía: ‘Bueno, y estos golpes de dónde salen’. Y era de aquí, de la puerta”, relató Diana Solozábal Díaz.

“Imagínese, el ladrón no va a dejar que lo vean para que no haga un retrato hablado, para que no vean quién es, si lo conocemos, si no lo conocemos…”, añadió.

Un oficial del Ministerio del Interior (MININT) explicó que debido a la connotación social y a la gravedad de estos hechos, a sus autores se les asegura con una medida cautelar de prisión preventiva establecida por la Fiscalía del municipio.

Esta semana la Policía detuvo a los presuntos autores de alrededor de 16 robos con fuerza realizados durante agosto y septiembre en el reparto Alamar, en el municipio Habana del Este.

Los delincuentes aprovechaban la madrugada para entrar a quioscos de trabajadores por cuenta propia del reparto, de donde se llevaban equipos electrodomésticos y alimentos que se expenden en esos locales.

Durante este año se han conocido varios robos cometidos en la Habana del Este. En el reparto Alamar, fuerzas del orden arrestaron a mediados de octubre a varios hombres que robaron en una vivienda de la zona 8, aprovechando que su propietario estaba ingresado en el hospital.

Al día siguiente un vecino se percató del robo y avisó a las autoridades.