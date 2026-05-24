¡Nada más y nada menos que 25 cilindros de gas decomisados! Así terminó operativo en Villa Clara

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La Policía del municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara, decomisó 25 cilindros de gas en un registro público realizado en una vivienda el pasado jueves, en el marco del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales.

Según la publicación oficial de la página vocero del MININT «Fuerza del Pueblo - Unidos por Villa Clara», los cilindros incautados eran nueve de 100 libras y diez de 25 libras, y estaban destinados a «actividades económicas ilegales».

Las autoridades presentaron el operativo como una muestra del papel de la Policía en la «custodia efectiva de los bienes del Estado, evitando que sean robados o utilizados para fines ilícitos».

El Quinto Ejercicio Nacional fue lanzado el 18 de mayo por Miguel Díaz-Canel desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, mediante videoconferencia con autoridades provinciales.

Entre las áreas priorizadas por este ejercicio figuran el control de combustibles, la vigilancia del sistema electroenergético nacional, y la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos.

El gobierno también anunció la realización de «una veintena de juicios ejemplarizantes» vinculados a delitos contra el sistema eléctrico y el desvío de combustibles.

El desvío y la reventa ilegal de cilindros de gas es un fenómeno recurrente en Cuba, agravado por la escasez crónica del producto.

En junio de 2025, el Ministerio del Interior desarticuló en Sancti Spíritus una red dedicada al robo y reventa de cilindros, donde el precio ilegal de una «balita» llena llegó a 30,000 pesos cubanos.

En julio de 2025, en Artemisa, el jefe de un punto de venta de gas simuló un robo para desviar 40 cilindros; las autoridades lograron recuperar solo 20.

La escasez de gas licuado en Cuba ha alcanzado niveles críticos en 2026, con interrupciones de suministro de hasta dos meses reportadas en varias provincias, lo que dispara la demanda en el mercado negro y convierte los cilindros en un bien de alto valor ilícito.

El Quinto Ejercicio fue activado días después de protestas populares registradas entre el 13 y el 17 de mayo en al menos 12 municipios de La Habana, descritas como las más amplias desde el 11J de 2021, y en un momento en que el Observatorio Cubano de Conflictos registraba un aumento de 29.5% en protestas respecto a abril de 2025.

En el ejercicio de diciembre de 2024, el régimen realizó más de 508,000 inspecciones y aplicó más de 313,000 multas, con una recaudación de 814 millones de pesos, lo que ilustra la magnitud de estos operativos periódicos.