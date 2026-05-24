¡Nada más y nada menos que 25 cilindros de gas decomisados! Así terminó operativo en Villa Clara

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La Policía del municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara, decomisó 25 cilindros de gas en un registro público realizado en una vivienda el pasado jueves, en el marco del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales.
Según la publicación oficial de la página vocero del MININT «Fuerza del Pueblo - Unidos por Villa Clara», los cilindros incautados eran nueve de 100 libras y diez de 25 libras, y estaban destinados a «actividades económicas ilegales».
Las autoridades presentaron el operativo como una muestra del papel de la Policía en la «custodia efectiva de los bienes del Estado, evitando que sean robados o utilizados para fines ilícitos».
El Quinto Ejercicio Nacional fue lanzado el 18 de mayo por Miguel Díaz-Canel desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, mediante videoconferencia con autoridades provinciales.
Entre las áreas priorizadas por este ejercicio figuran el control de combustibles, la vigilancia del sistema electroenergético nacional, y la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos.
El gobierno también anunció la realización de «una veintena de juicios ejemplarizantes» vinculados a delitos contra el sistema eléctrico y el desvío de combustibles.
El desvío y la reventa ilegal de cilindros de gas es un fenómeno recurrente en Cuba, agravado por la escasez crónica del producto.
En junio de 2025, el Ministerio del Interior desarticuló en Sancti Spíritus una red dedicada al robo y reventa de cilindros, donde el precio ilegal de una «balita» llena llegó a 30,000 pesos cubanos.
En julio de 2025, en Artemisa, el jefe de un punto de venta de gas simuló un robo para desviar 40 cilindros; las autoridades lograron recuperar solo 20.
La escasez de gas licuado en Cuba ha alcanzado niveles críticos en 2026, con interrupciones de suministro de hasta dos meses reportadas en varias provincias, lo que dispara la demanda en el mercado negro y convierte los cilindros en un bien de alto valor ilícito.
El Quinto Ejercicio fue activado días después de protestas populares registradas entre el 13 y el 17 de mayo en al menos 12 municipios de La Habana, descritas como las más amplias desde el 11J de 2021, y en un momento en que el Observatorio Cubano de Conflictos registraba un aumento de 29.5% en protestas respecto a abril de 2025.
En el ejercicio de diciembre de 2024, el régimen realizó más de 508,000 inspecciones y aplicó más de 313,000 multas, con una recaudación de 814 millones de pesos, lo que ilustra la magnitud de estos operativos periódicos.
Preguntas frecuentes sobre el decomiso de cilindros de gas en Villa Clara
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos cilindros de gas fueron decomisados en Villa Clara?
En Villa Clara se decomisaron 25 cilindros de gas durante un operativo policial en el municipio de Placetas. El registro se realizó en una vivienda como parte del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito.
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¿Por qué se realizó el operativo para decomisar los cilindros de gas?
El operativo se llevó a cabo en el marco del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, que busca combatir actividades económicas ilegales, entre ellas la reventa y desvío de combustibles como el gas licuado, un problema recurrente en Cuba debido a la escasez crónica de este recurso.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano frente a la crisis energética?
El gobierno cubano ha implementado el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito para controlar el uso de combustibles y el sistema electroenergético. Además, se han anunciado juicios ejemplarizantes relacionados con delitos contra el sistema eléctrico. Sin embargo, estas medidas son vistas como insuficientes por muchos, dada la gravedad de la crisis energética que enfrenta el país.
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¿Cómo ha afectado la escasez de gas licuado a los cubanos?
La escasez de gas licuado ha llevado a interrupciones de suministro de hasta dos meses en varias provincias, aumentando la demanda en el mercado negro y convirtiendo los cilindros en un bien de alto valor ilícito. Esto ha forzado a muchos cubanos a recurrir a métodos alternativos y peligrosos para cocinar, como el uso de leña y carbón.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.