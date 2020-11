Periodista cubano Carlos Manuel Álvarez consigue entrar a la sede del Movimiento San Isidro

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez consiguió llegar este martes hasta la sede del Movimiento San Isidro, para encontrarse ahí con los activistas que desde hace 6 días libran una huelga de hambre por la liberación del rapero Denis Solís y ante el hostigamiento constante de la Seguridad del Estado.

“Después de cuarenta y ocho ansiosas horas de viaje, en las que intervinieron muchos amigos de muy distinto signo y condición, he podido llegar a San Isidro. Acá permaneceré. Estos hermanos, y el resto de los huelguistas, van a salvarse, estamos aquí para eso. Denís Solis va a ser liberado de un proceso legal injusto e indebido”, dijo en redes sociales.

“El gobierno sabe dónde está la razón. He traído lo suficiente conmigo, el valor de mil paquetes de aduana: El Quijote, los diarios de Lezama y los sonetos de amor de Quevedo. Cuba es la forma en que soy y somos en el mundo, y si no estamos aquí, ahora, nos desfiguramos para siempre. Hermanos y hermanas: solidaridad, solidaridad, solidaridad”, agregó.

Álvarez, quien reside en México, llegó a La Habana en un vuelo procedente de Miami, y pudo desplazarse hasta el inmueble de la calle Damas 955, en La Habana Vieja, donde varios jóvenes se han concentrado para llevar a cabo esta forma extrema de manifestación.

La zona ha estado rodeada en las últimas semanas de oficiales, en varios casos vestidos de civil, que han impedido el acceso de periodistas, diplomáticos e incluso de representantes de la Iglesia, según han denunciado los huelguistas.

Horas antes, Álvarez había dejado entrever la posibilidad de acercarse a San Isidro para poder reportar desde ahí. “Creo que, con un poco de fuerzas, intentaré escribir algo más sobre San Isidro apoyándome en «Un artista del hambre», uno de los más grandes cuentos de la literatura y quizá el cuento que me haya perturbado por más largo tiempo después de su lectura, si exceptúo Caballería Roja”, dijo en Facebook el lunes.

“Apoyo a San Isidro (y esto es lo que vengo a decir) como alguien que se reconoce radicalmente de izquierda y como alguien que no tiene que hacer una sola concesión a sus ideas políticas para entender la fuerza progresista que ese grupo representa, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, la ideología revolucionaria de sus cuerpos y sus acciones”, aseguró.

Álvarez temía no poder acceder a la sede, por las advertencias de la vigilancia en todos los sitios, y dijo que estaba preparado en caso de que lo detuvieran. En el lugar, con un ambiente cargado de emociones, intercambió abrazos y palabras de aliento con los activistas reunidos allí.

También destacó la importancia del momento que estaba viviendo: “Estoy aquí porque no me quiero perder esto. Me sigue importando este país. Vine a ver qué cosa es la libertad en Cuba, y creo que eso puede estar en Damas 955. No sé que es la libertad en Cuba desde que tengo una conciencia crítica”, dijo.

Carlos Manuel Álvarez es reconocido en varios países como una de las voces jóvenes más destacadas en el periodismo narrativo y la literatura actual. En 2017 fue incluido entre los 39 mejores escritores menores de 40 años en América Latina en la lista Bogotá39.

Ha publicado los libros de ficción La tarde de los sucesos definitivos (2014) y Los caídos (2019) y de no ficción La tribu: retratos de Cuba (2017), considerado por el diario estadounidense New York Times como uno de los 10 libros de crónicas que marcaron ese año.

Además, ha publicado en varios de los grandes medios internacionales, como el periódico El País y el New York Times, por mencionar algunos.

Es uno de los periodistas independientes que ha seguido de cerca y se ha solidarizado con las acciones del Movimiento San Isidro, las cuales han logrado un alcance fuera de la isla. Recientemente, cinco cubanos, preocupados por la vida y la integridad física de los huelguistas, enviaron una carta a Su Santidad, el Papa Francisco, solicitando su intercesión y la de la iglesia católica, para mediar con las autoridades de la isla y negociar con ellas una solución que satisfaga las demandas de justicia del grupo.