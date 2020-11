Policía sobre periodista extranjera en manifestación de apoyo al MSI: Pueden escupirla pero no la toquen

Un testigo de la represión contra la prensa extranjera que intentó el domingo cubrir la manifestación pacífica en solidaridad con el Movimiento San Isidro (MSI) reveló que un agente de la Seguridad del Estado dijo a otros represores sobre una de las periodistas: “Si la quieren escupir, Ok, pero sin tocarla”.

El activista cubano Osvaldo Navarro dio un testimonio grabado sobre los hechos de los cuales fue testigo el pasado domingo en los alrededores del Parque Central de La Habana, lugar donde estaba convocada una concentración en protesta por la situación de violencia y acoso a la que están siendo sometidos los integrantes del Movimiento.

Entre las escenas de violencia que afirma haber visto, Navarro relató esta que involucra a la prensa extranjera acreditada en la isla. Según refiere el activista, pudo apreciar cómo era acosada con agresividad una periodista de un medio internacional que no identificó.

Aseguró que escuchó dar instrucciones a quien parecía uno de los jefes del operativo represivo de la Seguridad del Estado, quien gritaba a la turba que no golpearan a la reportera internacional.

“A ella no la golpeen, que de ella se ocupa el MINREX”, lo oyó decir Navarro, mientras la mujer era zarandeada por la muchedumbre represora que vociferaba consignas a su alrededor.

“Si la quieren escupir, Ok, pero sin tocarla”, aseguró el activista que llegó a decir el supuesto jefe del operativo. Asimismo, según su testimonio, otros periodistas extranjeros e independientes que habían acudido a la concentración, eran agredidos y se les intentaba arrebatar cámaras y móviles.

Navarro, quien acudió a la convocatoria en compañía de Juan Antonio Madrazo, máximo dirigente de la organización de la sociedad civil independiente Comité de Integración Racial (CIR) y Marthadela Tamayo, líder de la Plataforma Observadores de Derechos Electorales, también relató las escenas de violencia física y verbal que tuvieron que soportar, tanto ellos como otros activistas que fueron acosados en los alrededores del parque.

Detenido y trasladado a la estación de policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, Navarro fue separado de sus compañeros y esposado, para luego ser llevado a la estación de Zapata y C, en el Vedado, donde fue sometido a un interrogatorio por efectivos de la Seguridad del Estado, en el que recurrieron a su habitual recurso de destruir la reputación de otros opositores y hacer sentir solo y aislado al que se atreve a protestar.

El activista recibió insultos raciales y un trato denigrante y discriminatorio, dijo, pero afirmó estar dispuesto a seguir denunciado las injusticias y los atropellos del régimen, en particular los relacionados con el racismo y otros actos de discriminación de las autoridades de la isla. “Un gobierno que no respeta la libertad de los ciudadanos, por tanto, no se respeta a sí mismo”, concluyó.

Michel Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, señaló este lunes que los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo están sufriendo un acelerado deterioro de su salud. "Están al borde de un colapso multiorgánico", aseveró Matos. "Las condiciones en San Isidro son paupérrimas".

"Urge desarrollar un contacto con la organización Cruz Roja Internacional, para acceder a insumos médicos y contar con un parte médico hecho por médicos neutrales, porque hay temor de que utilicen falsos médicos para acabar con la protesta y desacreditar a los huelguistas. Este es un llamado y grito de auxilio", pidió el portavoz del Movimiento en rueda de prensa.

Otero Alcántara y Castillo están en huelga de hambre y de sed, mientras que la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, el activista y científico Oscar Casanella, el periodista Esteban Rodríguez y la escritora Katherine Bisquet se mantienen en huelga de hambre solamente. Aunque en mejores condiciones que los dos primeros gracias a la ingesta de líquidos, sus cuerpos también se van debilitando considerablemente.