VIRAL: Maduro y su sueño frustrado de apagar su vela de cumpleaños con la mascarilla puesta

“Ni con las velas puede”, ha sido uno de los comentarios recurrentes en internet luego de que se hiciera viral en las últimas horas un vídeo de Nicolás Maduro intentando apagar la vela de su cumpleaños con una mascarilla puesta.

Este lunes 23 de noviembre el gobernante venezolano celebró sus 58 años con una actividad festiva en el Palacio de Miraflores en la que no faltaron mariachis y en la que compartió junto a familiares y amigos. Aunque casi todos llevaban mascarilla, las distancias de seguridad en muchos momentos brillaron por su ausencia.

En el evento -transmitido en vivo a través de los medios de comunicación estatales- se vio a Maduro bailando y escuchando emocionado una serenata, sin embargo, el momento del que todo el mundo habla es del instante en que se dispuso a apagar la vela de su pastel, pues ni corto ni perezoso intentó hacerlo usando la mascarilla.

Tras varios intentos fallidos, su esposa Cilia Flores le comentó que se la quitara, pero Maduro continuó insistiendo, hasta que se dio por vencido y optó por apagarla con los dedos. Todo ello en medio de un aplauso colectivo que se eternizó mientras intentaba conseguir su cometido.

En el audio que se ha viralizado se escucha cierto desconcierto entre los propios mariachis, que tras el "¡Cumpleaños felizzz! ¡Muchas Felicidades, sí señor!", no sabían muy bien cómo reaccionar al poco éxito del mandatario en su cometido. Valga aclarar que con los dedos tampoco Nicolás Maduro consiguió apagar la vela en el primer intento.

Luego de conseguir su objetivo por la vía no convencional -tratándose sobre todo de un cumpleaños- Maduro bromeó al decir que sus intentos le sirvieron para comprobar que el “tapabocas funciona”. Aclaró que no era que él no supiera soplar, sino que era la eficacia del aditamento la que le impidió apagar la vela de su pastel.

El episodio generó divertidas reacciones en Twitter con comentarios como "no puede apagar las velas pero para la economía es una eminencia"; "vela imperial", "Maduro siendo Maduro", "por esto pago internet, Maduro no te mueras nunca", este último acompañado de una gran cantidad de emoticonos sonrientes.