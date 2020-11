Silvito El Libre: “El que no apoye al Movimiento San Isidro será víctima de su propia conciencia”

El rapero cubano Silvito El Libre mostró su respaldo al opositor Movimiento San Isidro, algunos de cuyos miembros realizan una huelga de hambre desde el miércoles 18 de noviembre, en protesta por la encarcelación del también rapero Denis Solís, condenado a prisión por un supuesto delito de desacato.

En una publicación en su muro de Facebook, el representante de la música urbana mostró su decepción por “el silencio de los cubanos dentro de la Isla”, así como su preocupación por el estado de salud de los activistas políticos después de tantos días de ayuno.

“Aquí todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. El que no apoye al Movimiento San Isidro en estos momentos será víctima de su propia conciencia. Me duele mucho ver el silencio de los cubanos dentro de la Isla aun sabiendo que esos hermanos están luchando por una causa justa, en nombre de todos los cubanos que no tuvieron el valor de enfrentar al Gobierno cara a cara”, expresó.

“Mis respetos eternos para esos hermanos. Ojalá recapacitemos a tiempo, porque ya son varios días de huelga de hambre y sed y cada vez sus estados son más críticos y el pueblo sigue esperando a ver qué pasa. Creo que es la hora de que todos hagamos algo y si no, pues seguiremos siendo ovejas de una mafia familiar que gobierna ese país hace más de 60 años”, concluyó.

La huelga del MSI comenzó para exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien fue detenido y condenado a ocho meses de prisión realmente por manifestar abiertamente su desacuerdo con la ideología imperante en el país.

En un post anterior, Silvito El Libre reaccionó contra la estatal Agencia Cubana de Rap, que días atrás dio a conocer un comunicado en el que se desmarcaba del cantante contestatario Denis Solís, al que calificó de “supuesto rapero” que no representa al hip hop en la Isla.

“Estoy totalmente conectadísimo, totalmente de acuerdo, con todo lo que están haciendo la gente del Movimiento San Isidro, muy bien hecho todo. Ahí hay gente que yo conozco hace una bola de años, gente que son super respetable en donde quiera, en el arte, en la calle, en todas partes”, subrayó.

“Eso en vez de una agencia de rap eso ahí es un circulo infantil Chivatoncitos del futuro”, agregó.