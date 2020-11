Estados Unidos evalúa levantar las restricciones de viajes a los europeos

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) - La Casa Blanca está estudiando rescindir las prohibiciones de entrada para la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que estuvieron recientemente en Brasil, Reino Unido, Irlanda y otros 26 países europeos, dijeron a Reuters cinco funcionarios estadounidenses y de aerolíneas.

El gobierno del presidente Donald Trump impuso las prohibiciones en un intento por contener la pandemia del coronavirus. No obstante, los funcionarios dijeron que no se evalúa levantar las prohibiciones de entrada por separado a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que haya estado recientemente en China o Irán.

El plan ha ganado el respaldo de los miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, la salud pública y otras agencias federales, dijeron las personas informadas sobre el asunto, aunque Trump no ha tomado una decisión final y el cronograma sigue siendo incierto.

La Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Interior y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no hicieron comentarios.

Muchos funcionarios de la administración argumentan que las restricciones ya no tienen sentido dado que la mayoría de los países del mundo no están sujetos a la prohibición de entrada. Sostienen que levantar las restricciones sería un impulso para las aerolíneas estadounidenses en dificultades, que han visto caer los viajes internacionales en un 70%, según datos de la industria de las aerolíneas.

Trump aún puede optar por no levantar las restricciones, dado el alto número de infecciones por coronavirus en Europa. Un obstáculo potencial es el hecho de que no es probable que los países europeos permitan de inmediato que la mayoría de los estadounidenses reanuden las visitas, dijeron las autoridades.

Los países europeos que están sujetos a las restricciones de entrada en Estados Unidos incluyen a los 26 miembros del área Schengen, que permite viajar a través de fronteras abiertas.

Las restricciones estadounidenses para la mayoría de los visitantes de Europa están vigentes desde mediados de marzo, mientras que la prohibición de entrada a Brasil se impuso en mayo. Trump implementó la primera prohibición para los viajes desde China el 31 de enero y agregó a Irán en febrero.

(Editado en español por Carlos Serrano)