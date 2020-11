Bad Bunny anuncia el lanzamiento de su tercer álbum de este 2020 con 16 nuevas canciones

Si hay un artista latino que ha sobresalido este 2020, ese ha sido Bad Bunny. Su año arrancó con el lanzamiento de YHLQMDLG ('Yo hago lo que me da la gana', por sus siglas), después lanzó Las que no iban a salir (una colección de temas inéditos que en un principio no iban a ver la luz) y ahora, el reguetonero ha decidido zanjar este 2020 con un nuevo trabajo discográfico: El último tour del mundo.

Ha sido el propio boricua el que ha confirmado este lanzamiento con un tweet en el que revela que este disco cuenta con 16 temazos, entre los que estaría Dákiti junto a Jhay Cortez.

Sin embargo, la alegría de sus seguidores por este anuncio se ha visto empañada por la predicción que hizo el Conejo Malo en la canción <3, de su álbum YHLQMDLG, donde dijo que en 9 meses lanzaría un álbum para después retirarse.

"En 9 meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto", reza la letra del tema que presentó a finales de febrero.

Es por estas palabras que muchos creen que podría tratarse del último trabajo discográfico del artista, que se encuentra en lo más alto de su carrera después de lanzar dos exitosos álbumes en menos de un año, haber realizado varias portadas históricas y estar en la cima de las listas de éxitos con su Dákiti.

De momento, habrá que esperar para saber si realmente se retirará tras este lanzamiento, pero la primera parte de la afirmación que dijo en la canción está por cumplirla con el lanzamiento de El Último Tour del Mundo, un trabajo con el que seguro que vuelve a sorprender a sus fieles incondicionales y a posicionarse en lo más alto.

Por otra parte, este anuncio llega en un momento agridulce para el boricua de 26 años, que tuvo que cancelar su actuación en los American Music Awards 2020 tras dar positivo en coronavirus y que este martes era nominado a dos Grammys, uno de ellos en una de las categorías principales de los premios.

