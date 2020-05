Bad Bunny revienta las redes con su estreno sorpresa del álbum "Las que no iban a salir"

Todos los seguidores de Bad Bunny que se quedaron alicaídos cuando el artista reprodujo en una directa reciente en Instagram algunos temas que aseguró "no iban a salir", ya pueden correr para Spotify porque las ha estrenado todas por sorpresa este domingo.

El Conejo malo enloqueció a sus seguidores y se volvió tendencia en redes con el lanzamiento de su tercer álbum, que precisamente lleva el nombre Las que no iban a salir.

Captura de Spotify

El disco tiene 10 canciones y varias son colaboraciones con otros artistas populares del género como Nicky Jam, Don Omar, Zion & Lennox, Jhay Cortez y Yandel.

Tendencias de Twitter en Estados Unidos

El tema En casita, es en conjunto con su novia Gabriela, con la que ha protagonizado muchos momentos virales en esta cuarentena.

Sin dudas una de las colaboraciones que más sorprendió fue la de Don Omar, con quien el trapero tuvo un polémico momento en redes al tildarlo de homófobo por unas declaraciones que hizo en sus redes sociales, en las que invitaba a sus seguidores a no comer nunca carne de pato, una palabra que se emplea como insulto a los homosexuales en Puerto Rico.

"¿Homofobia a estas alturas? ¡Qué vergüenza loco!", le replicó Bad Bunny.

Tendencias de Twitter en Latinoamérica

No obstante, los artistas dejaron atrás cualquier roce y se unieron para complacer a sus seguidores con un tema juntos, que se grabó recientemente, a juzgar por algunas referencias, como la que se hace a la serie de Michael Jordan, The Last Dance.

Su canción Pa' romperla también se ha convertido en tendencia, no solo por lo sorprendente de su unión, sino porque son dos de los más famosos exponentes del género urbano, de dos generaciones distintas.

La inteligente estrategia de marketing de Bad Bunny es indiscutible. El boricua siempre consigue volverse viral y enloquecer a sus seguidores, y todavía más, sacar un álbum con 20 canciones y convertirlas todas en éxito en las plataformas de música y video, como hizo con su segundo disco YHLQMDLG, con el primero X100PRE y como está haciendo ya con el tercero, estrenado hace apenas dos horas.

Los seguidores no han podido contener su emoción y plasmar en redes la euforia por las nuevas canciones del artista.

Las que no iban a salir es el tercer álbum de Bad Bunny en solitario, pero el cuarto contando Oasis, su disco en conjunto con J Balvin, que también fue tendencia en su momento y muchas de las canciones continúan siendo éxitos dentro de la música urbana.

Bendiciones, Más de una cita, Bad con Nicky, Bye me fui, Canción con Yandel y Ronca Freestyle son algunos de los temas que conforman el nuevo álbum, que en total tiene una duración de 30 minutos y que ya puedes escuchar en todas las plataformas.