Ricky Martin, Bad Bunny y Camilo, entre los nominados a los Premios Grammy 2021

Este martes 24 de noviembre la Academia de la Grabación ha dado a conocer los nombres de los aspirantes a triunfar en la 63ª edición de los galardones más importantes de la industria musical: los Premios Grammy. Una lista en la que destacan entre los latinos los nombres de Bad Bunny, Ricky Martin y Camilo.

Es la artista Beyoncé la que parte como favorita para los premios que tendrán lugar el próximo 31 de enero en Los Ángeles. Para ellos, cuenta con 9 nominaciones que la convierten en la artista más nominada en la historia de los galardones con 79 nominaciones, de las cuales se ha llevado hasta el momento 24 gramófonos dorados.

Por otra parte, será en la categoría 'Mejor Álbum de Pop Latino' en la que competirán Bad Bunny con YHLQMDLG, Ricky Martin con Pausa, Camilo con Por Primera Vez, Kany García con Mesa para dos y Debi Nova con 3:33.

Además, el Conejo Malo también está nominado en otra de las categorías principales, 'Mejor actuación de dúo/grupo pop', junto a Dua Lipa, J Balvin y Tainy con su Un día (One Day).

Aquí te dejamos la lista de los nominados de los Premios Grammy 2021 en las principales categorías:

Álbum del año

Chilombo de Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) de Black Pumas

Everyday Life de Coldplay

Djesse Vol. 3 de Jacob Collier

Women In Music Pt. III de HAIM

Future Nostalgia de Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding de Post Malone

Folklore de Taylor Swift

Grabación del año

Black Parade de Beyoncé

Colors de Black Pumas

Rockstar de DaBaby con Roddy Ricch

Say So de Doja Cat

Everything I Wanted de Billie Eilish

Don’t Start Now de Dua Lipa

Circles de Post Malone

Savage de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Canción del año (premio a los compositores)

Black Parade de Beyoncé, Jay-Z, Derek Dixie, Denisia Andrews, Stephen Bray, Brittany Coney, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice

The Box de Roddy Ricch y Samuel Gloade

Cardigan de Taylor Swift y Aaron Dessner

Circles de Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk y Billy Walsh

Don’t Start Now de Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick y Emily Warren

Everything I Wanted de Billie Eilish y Finneas; “I Can’t Breathe”, H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas

If the World Was Ending de Julia Michaels y JP Saxe.

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika, Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion.

Mejor interpretación pop solista

Yummy de Justin Bieber

Say So de Doja Cat

Everything I Wanted de Billie Eilish

Don’t Start Now de Dua Lipa

Watermelon Sugar de Harry Styles

Cardigan de Taylor Swift

Mejor interpretación pop dúo/grupo

UN DIA (ONE DAY) de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

Intentions de Justin Bieber con Quavo

Dynamite de BTS

Rain on Me de Lady Gaga con Ariana Grande

Exile de Taylor Swift con Bon Iver

Mejor álbum pop vocal

Changes de Justin Bieber

Chromatica de Lady Gaga

Future Nostalgia de Dua Lipa

Fine Line de Harry Styles

Folklore de Taylor Swift.

Mejor álbum pop tradicional

Blue Umbrella de Burt Bacharach y Daniel Tashian

True Love: A Celebration of Cole Porter de Harry Connick, Jr.

American Standard de James Taylor

Unfollow the Rules de Rufus Wainwright “Judy” - Renée Zellweger

Mejor álbum dance/electrónico

Kick I de Arca

Planet’s Mad de Baauer

Energy de Disclosure

Bubba de Kaytranada

Good Faith de Madeon

Mejor álbum de rock

A Hero’s Death de Fontaines D.C.

Kiwanuka de Michael Kiwanuka

Daylight de Grace Potter

Sound & Fury de Sturgill Simpson

The New Abnormal de The Strokes

Mejor álbum de música alternativa

La psicodelia pop de Tame Impala

Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple

Hyperspace de Beck

Punisher de Phoebe Bridgers

Jaime de Brittany Howard

The Slow Rush de Tame Impala

Mejor álbum de R&B progresesivo

Chilombo de Jhené Aiko

Ungodly Hour de Chloe x Halle

Free Nationals de Free Nationals

F--- Yo Feelings de Robert Glasper

It Is What It Is de Thundercat

Mejor álbum de R&B

Happy 2 Be Here de Ant Clemons

Take Time de Giveon

To Feel Loved de Luke James

Bigger Love de John Legend

All Rise de Gregory Porter

Mejor álbum de rap

Black Habits de D Smoke

Alfredo de Freddie Gibbs and The Alchemist

A Written Testimony de Jay Electronica

King’s Disease de Nas

The Allegory de Royce Da 5′9″.

Mejor álbum country

Lady Like de Ingrid Andress

Your Life Is a Record de Brandy Clark

Wildcard de Miranda Lambert

Nightfall de Little Big Town

Never Will de Ashley McBryde

Mejor álbum de jazz vocal

ONA de Thana Alexa

Secrets Are the Best Stories de Kurt Elling con Danilo Pérez

Modern Ancestors de Carmen Lundy

Holy Room: Live at Alte Oper de Somi con Frankfurt Radio Big Band

What’s the Hurry de Kenny Washington

Mejor álbum de jazz instrumental

On the Tender Spot of Every Calloused Moment de Ambrose Akinmusire

Waiting Game de Terri Lyne Carrington y Social Science

Happening: Live at the Village Vanguard de Gerald Clayton

Trilogy 2 de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

RoundAgain de Redman Mehldau McBride Blade

Mejor álbum de jazz latino

Tradiciones de Afro-Peruvian Jazz Orchestra

Four Questions de Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

City of Dreams de Chico Pinheiro

Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo de Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Trane’s Delight de Poncho Sánchez.

Mejor álbum góspel

2econd Wind: Ready de Anthony Brown & group therAPy

My Tribute de Myron Butler

Choirmaster de Ricky Dillard

Gospel According to PJ de PJ Morton

Kierra de Kierra Sheard

Mejor álbum de música cristiana

Run to the Father de Cody Carnes

All of My Best Friends de Hillsong Young & Free

Holy Water de We the Kingdom

Citizen of Heaven de Tauren Wells

Jesus Is King de Kanye West

Mejor álbum pop o urbano latino

YHLQMDLG de Bad Bunny

Por primera vez de Camilo

Mesa para dos de Kany García

Pausa de Ricky Martin

3:33 de Debi Nova

Mejor álbum de rock o alternativo latino

Aura de Bajofondo

Monstruo de Cami

Sobrevolando de Cultura Profética

La conquista del espacio de Fito Páez

Miss Colombia de Lido Pimienta

Mejor álbum de música regional mexicana

Hecho en México de Alejandro Fernández

La serenata de Lupita Infante

Un canto por México, Vol. 1 de Natalia Lafourcade

Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández de Mariachi Sol de México de José Hernández

Ayayay! de Christian Nodal

Mejor álbum latino tropical

Mi tumbao de José Alberto “El Ruiseñor”

Infinito de Edwin Bonilla

Sigo cantando al amor (Deluxe) de Jorge Celedón & Sergio Luis

4.40 de Grupo Niche

Memorias de Navidad de Víctor Manuelle

Mejor álbum de reggae

Upside Down 2020 de Buju Banton

Higher Place de Skip Marley

It All Comes Back to Love de Maxi Priest

Got to Be Tough de Toots and the Maytals

One World de The Wailers

Mejor álbum hablado

Acid for the Children: A Memoir de Flea

Alex Trebek — The Answer Is... de Ken Jennings

Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth de Rachel Maddow

Catch and Kill de Ronan Farrow

Charlotte’s Web (E.B. White) de Meryl Streep (y todo el elenco)

Mejor álbum de comedia

Black Mitzvah de Tiffany Haddish

I Love Everything de Patton Oswalt

The Pale Tourist de Jim Gaffigan

Paper Tiger de Bill Burr

23 Hours to Kill de Jerry Seinfeld

Mejor banda sonora compilada para medios visuales

A Beautiful Day in the Neighborhood

Bill & Ted Face the Music

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Frozen 2

Jojo Rabbit

Mejor banda sonora compuesta para medios visuales

Ad Astra de Max Richter

Becoming de Kamasi Washington

Joker de Hildur Guðnadóttir

1917 de Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker de John Williams

Productor del año, no clásico

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Mejor vídeo musical

Brown Skin Girl de Beyoncé

Life Is Good de Future con Drake

Lockdown de Anderson .Paak

Adore You de Harry Styles

Goliath de Woodkid

Mejor video musical versión larga

Beastie Boys Story de Beastie Boys

Black Is King de Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme de Freestyle Love Supreme (inclyendo a Lin-Manuel Miranda)

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice de Linda Ronstadt

