Problemas con el equipaje en vuelos a Cuba de American Airlines

La aereolínea estadounidense American Airlines ha presentado problemas con el equipaje de los viajeros durante este mes en vuelos de Miami a La Habana, informó un reportaje de Univisión.

Un cubano residente del sur de la Florida denunció que, después de haber arrivado al Aerepouerto José Martí el pasado 20 de noviembre, solo pudo contar con su equipaje de mano, porque la maleta se había quedado rezagada en el Aereopuerto de Miami.

El anciano, identificado como Tito Padrón, desde hace más de 8 meses no veía a su familiares de Cuba debido al impacto de la pandemia de Covid-19. Al no ver su equipaje, el señor hizo una reclamación en la oficina de American Airlines en el Aereopuerto de La Habana, donde le informaron que este no había sido cargado por razones de sobrepeso.

Esta medida no es poco frecuente entre aereolíneas internacionales ante problemas de sobrepeso, pero lo anterior no fue consultado "en ningún momento" con los pasajeros del vuelo Miami-Habana, comentó Padrón.

La hija del anciano cubanoamericano se comunicó con la aerelínea y le dijeron que había 600 equipajes en Miami esperando ser enviados a Cuba debido que todos los vuelos a La Habana iban muy llenos.

"Desde reaunudar nuestras operaciones hacia La Habana el pasado 16 de noviembre, hemos estado manejando un mayor número de equipaje que en vuelos pasados. Adicionalmete, durante los periodos pico, como es la semana de Acción de Gracias, recibimos un mayor volumen de equipaje registrado. Nuestro equipo en Miami continúa haciendo ajustes para acomodar todo el equipaje de nuestro clientes viajando a La Habana", explica un comunicado enviado por la aerolínea a Univision.

El propio Tito Padrón informó que en la oficina de reclamación de la aereolinea en La Habana habíancerca de 25 pasajeros más que se encontraban en las misma situación. No se sabe cuánto tiempo pueda demorar la afectación, o si los viajeros podrán obtener su equipaje antes de regresar a Estados Unidos.

Cuando se reanudaran los vuelos al Aereopuerto José Martí en noviembre, las autoridades cubanas eliminaron la restricción que solo dejaba a los pasajeros cargar con hasta dos piezas de equipaje acompañante de 32 kilos cada uno; y restablecieron la regulación anterior que permitía importar 125 kg, 30 de ellos libres de costo.