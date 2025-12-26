Aeropuertos del sur de Florida se preparan para un récord histórico de viajeros esta Navidad

Los aeropuertos del sur de Florida se enfrentan a una temporada navideña sin precedentes, con millones de pasajeros proyectados transitando por sus terminales entre finales de diciembre y principios de enero.

Según reporta Telemundo 51, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) estima la llegada de 3,3 millones de viajeros entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, lo que representa un incremento del 3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Los días de mayor tránsito se esperan el 26 y 27 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, con más de 190,000 pasajeros diarios.

Para atender esta afluencia, MIA inauguró el pasado 19 de diciembre el nuevo Ibis Garage, que suma 2,240 espacios a los garajes Dolphin y Flamingo, alcanzando un total de 10,500 plazas, la cifra más alta en la historia del aeropuerto.

Las autoridades aconsejan a los viajeros llegar con al menos tres horas de antelación para realizar el check-in, pasar los controles de seguridad y estacionar sin contratiempos. También, completar el registro on line y consultar la aplicación móvil o la web del aeropuerto para información actualizada sobre vuelos.

Además, los pasajeros tienen a su disposición alternativas como el Economy Park and Ride, con tarifas más bajas, y el servicio de valet parking frente a las puertas 2 y 20 de los garajes Dolphin y Flamingo. Quienes solo recojan pasajeros pueden utilizar el Cell Phone Waiting Lot, con 60 espacios gratuitos cerca de LeJeune Road y NW 31st Street.

La TSA recuerda que, desde julio, los viajeros pueden mantener los zapatos puestos en los controles de seguridad, pero sugiere llevar medicinas, documentos, cargadores y una muda de ropa en el equipaje de mano, por posibles retrasos para acceder al equipaje registrado.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) proyecta un tránsito de 2,1 millones de pasajeros durante la misma temporada, con picos de más de 124,000 personas al día.

Las fechas críticas incluyen el fin de semana previo a Navidad y Año Nuevo, así como el primer fin de semana de enero.

Las autoridades recomiendan llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres para internacionales, revisar la normativa REAL ID y aprovechar la app gratuita del aeropuerto para conocer el estatus de los vuelos y del estacionamiento.

La terminal posee más de 11,000 espacios de estacionamiento, pero advierte que podrían llenarse rápidamente, por lo que sugiere considerar transporte compartido o servicios de valet.

Los aeropuertos también han reforzado medidas de seguridad y accesibilidad: carriles especiales para personas con movilidad limitada y el uso de Mobile Passport Control para agilizar el ingreso.

Estas acciones buscan minimizar retrasos y garantizar que la temporada alta transcurra con fluidez, aunque se prevé que la congestión y el flujo masivo de pasajeros continúen generando desafíos logísticos.

Problemático inicio de la temporada navideña

La temporada alta comenzó con dificultades significativas para los pasajeros.

Tanto el FLL como el MIA reportaron decenas de retrasos y cancelaciones, particularmente el sábado 20 de diciembre, día previo a Navidad.

En el primero se registraron 265 vuelos demorados y 11 cancelaciones, y se afectaron aerolíneas como United Airlines, Spirit, Frontier, Air Canada, American Airlines y JetBlue.

Los destinos con mayores demoras incluyeron Newark, Toronto, Atlanta, Charlotte y Chicago O’Hare.

El Miami International también reportó 275 retrasos y tres cancelaciones, afectando principalmente vuelos hacia Londres Heathrow, Toronto Pearson, Atlanta, Charlotte y Chicago O’Hare, con mayor impacto en American Airlines, Delta, United y JetBlue.

Estas interrupciones reflejaron no solo el incremento habitual de pasajeros durante las fiestas, sino también la presión sobre la infraestructura aeroportuaria para gestionar un flujo masivo de vuelos nacionales e internacionales.

Las autoridades insisten en que la planificación anticipada es clave: verificar el estado del vuelo, llegar con tiempo suficiente y activar alertas en las aplicaciones oficiales de las aerolíneas para recibir información en tiempo real.

La paciencia y la preparación anticipada se vuelven esenciales para evitar contratiempos en una temporada donde cada minuto cuenta.