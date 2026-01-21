VIRAL: Momento en que un helicóptero casi se estrella en el Aeropuerto de Miami

Helicóptero que estuvo a punto de estrellarse en el aeropuerto de Miami

En los últimos días se ha viralizado en redes el tenso momento en que un helicóptero estuvo a punto de estrellarse en el Aeropuerto de Miami la pasada semana.

El helicóptero estuvo a punto de acabar de la peor manera tras realizar varias maniobras que generaron momentos de alta tensión entre trabajadores y pasajeros presentes en el lugar.

El video del incidente fue publicado en redes sociales por el periodista Yusnaby Pérez, quien describió el momento como “fuertemente tenso” y confirmó que, pese al riesgo, el piloto logró evitar una catástrofe.

“Momentos de fuerte tensión en el aeropuerto de Miami cuando un helicóptero casi se estrella tras múltiples maniobras fallidas. Afortunadamente evitó el colapso”, escribió Pérez al compartir las imágenes en Instagram.

En el video se observa a un helicóptero -identificado por varios usuarios como un modelo Robinson R44- realizando movimientos erráticos, con virajes inesperados y una trayectoria descendente alarmante, que hacen pensar por momentos en una inminente colisión.

Pese a todo, el piloto logra recuperar el control en el último momento y evita estrellarse.

Según comentó un internauta con conocimiento técnico, “ese R44 lo controló bien en autogiro el piloto”; “autorrotación”, añadió otro, sugiriendo que el piloto habría recurrido a una maniobra de emergencia bien ejecutada para evitar el accidente.

Testigos en shock: “Fue horrible verlo en vivo”

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de personas comentaron en la publicación original relatando lo que vivieron desde distintos puntos del aeropuerto.

“Fue muy fuerte verlo en vivo… yo hasta salí corriendo… gracias a Dios no pasó nada”; “yo estaba en el Airport porque trabajo ahí y lo vimos todo. Fue muy feo, pero tuvo un buen piloto que lo levantó y supo hacer su maniobra perfecta. Pero nació hoy, créeme… verlo delante de ti es horrible”; “el que lo grabó fue un chico de cargo; mi compañera de seguridad lo estaba grabando, pero corrió porque venía de picada y entró en pánico; dice que fue muy feo, gracias a Dios no ocurrió nada”, fueron algunos comentarios.

Entre las opiniones más técnicas, una voz crítica se alzó contra el modelo del helicóptero:

“Los heli Robinson tienen un muy mal precedente en el tema tanto de incidentes como accidentes. Me atrevería a decir que se ha vuelto un fabricador de viudas”.

Más allá de la anécdota viral, lo vivido en el aeropuerto fue una experiencia extrema para muchos de los presentes. Varios testigos coincidieron en que el susto fue tal que pensaron que el helicóptero se estrellaría de inmediato.