Desvían vuelo con destino a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: ¿Qué se sabe?

Un vuelo comercial con destino a La Habana tuvo que ser desviado de regreso al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) este domingo, luego de que las autoridades identificaran a bordo a un hombre acusado de protagonizar un violento tiroteo horas antes en la ciudad de Hialeah.

El sospechoso fue arrestado tras una operación conjunta entre la Policía de Hialeah y el Departamento de Seguridad Nacional, que permitió interceptarlo cuando presuntamente intentaba huir del país para evadir a la justicia, según reveló la prensa local.

El tiroteo frente a una popular cafetería

De acuerdo con los reportes policiales, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo frente a la cafetería La Lunita, ubicada en el área de 2200 West 8th Court, un punto concurrido de Hialeah.

El sospechoso fue identificado como Daniel Odio-Suarez -también citado como Daniel Odiosuarez en registros oficiales- de 36 años y residente en Cutler Bay, quien enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado, según los registros de la cárcel del condado Miami-Dade.

Un informe de arresto señala que todo comenzó con una discusión entre Odio-Suarez y la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

Un guardia de seguridad del establecimiento, testigo directo del hecho, relató a los investigadores que el altercado escaló rápidamente hasta volverse violento.

Según su testimonio, Odio-Suarez sacó un arma de fuego, persiguió a la víctima alrededor de su propia camioneta Mercedes-Benz y abrió fuego en varias ocasiones.

En la escena, los agentes recuperaron tres casquillos percutidos, lo que coincide con la versión ofrecida por el testigo.

La víctima, herida de bala y trasladada en helicóptero

Tras el tiroteo, los oficiales encontraron a la víctima con heridas de bala en las piernas.

Debido a la gravedad inicial del caso, fue trasladada en helicóptero al Hospital Jackson Memorial, donde permanece hospitalizada.

Las autoridades informaron posteriormente que las lesiones no pusieron en peligro su vida, aunque el estado exacto de su recuperación no ha sido divulgado.

La huida hacia el aeropuerto

Luego de disparar, Odio-Suarez abandonó el lugar en su vehículo y se dirigió directamente al Aeropuerto Internacional de Miami.

Mientras los detectives continuaban con la investigación del tiroteo, lograron ubicar su automóvil estacionado en un garaje del propio aeropuerto, lo que levantó sospechas inmediatas.

Poco después, las autoridades confirmaron que el sospechoso había abordado un vuelo de American Airlines con destino final a La Habana, Cuba.

Con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades actuaron rápidamente y ordenaron que el avión regresara a la terminal del aeropuerto de Miami antes de continuar su ruta internacional.

Una vez en tierra, agentes detuvieron a Odio-Suarez, quien fue trasladado al Departamento de Policía de Hialeah para ser procesado formalmente.

Según el informe policial, Odio-Suarez habría comprado el boleto por 406 dólares con la intención explícita de evitar ser capturado.

Durante el interrogatorio posterior a su arresto, el acusado ofreció a los detectives lo que el reporte describe como una “confesión completa” del tiroteo.

Posteriormente, fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecía detenido hasta el lunes por la tarde.

Durante su comparecencia ante la corte este lunes, un juez decidió negarle la fianza, lo que significa que Odio-Suarez permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El caso ha generado atención por la rapidez con la que las autoridades lograron localizar al sospechoso y coordinar el desvío de un vuelo internacional, una medida poco frecuente que refleja la gravedad de los cargos que enfrenta.

Por el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el motivo de la discusión que derivó en el tiroteo, ni sobre la identidad de la víctima.