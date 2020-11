Yuliet Cruz: "Decir lo que piensas no puede ser un delito, es un derecho"

La actriz cubana Yuliet Cruz alzó su voz para enviar un mensaje de paz y amor en medio de la situación que se está viviendo en la Isla con el Movimiento San Isidro, algunos de cuyos miembros se encuentran en huelga de hambre reclamando la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

"Nací el 1ro de Octubre de 1980. En ese momento muchos cubanos abandonaban la isla. Se iban por el Mariel. No fue hasta que me hice más grandecita que empecé a leer y a buscar información sobre lo que había ocurrido y vi recortes de periódicos, documentales, noticias de los que ya se habían ido y de los que se habían quedado. Vi con mis propios ojos la familia de mi amiga de la infancia dividida por la política", comenzó diciendo la actriz.

"Hoy soy madre y tengo una familia grande donde cada uno piensa distinto al otro, donde cada uno tiene sus puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo en muchos temas, pero eso es precisamente lo que hace que me cuestione y nos cuestionemos si estamos obrando bien. Si realmente la manera en la que estamos haciendo las cosas es la mejor manera. Pero claro estoy hablando de familias donde el amor es más grande que nuestras diferencias y el respeto es una ley inquebrantable", agregó.

Cruz sostuvo que somos millones de personas viviendo en un país, donde cada uno cuenta y debe ser escuchado.

"Y cuenta, no solo para que diga lo que es políticamente correcto, si no para que diga en lo que no está de acuerdo. Y eso no puede ser motivo de castigo, ni hostigamiento. Disentir está bien. Decir lo que piensas No puede ser un DELITO, es un DERECHO. Por desgracia veo que están volviendo los fantasmas del pasado y me asusta porque pensé que lo vivido en los 80 había servido de lección. Es doloroso ver el repudio a voz en cuello, de cubanos contra cubanos, otra vez. Alentados por la división, que nos ha hecho y sigue haciéndonos mucho daño. Y lo que más me aterra es que nadie parece darse cuenta de que el odio tiene consecuencias", dijo.

La reconocida actriz indicó que una sociedad dividida no puede crecer fuerte, será vulnerable.

"Y no. No quiero más eso. Deseo una sociedad que se cure, que vea de frente sus errores y sanemos. Que el único objetivo sea tener un mejor país para todos, los que vivimos en él y fuera. Hay que sacar la VIOLENCIA, el ODIO y la INTOLERANCIA de de nuestras vidas. La política no puede seguir dividiéndonos. Necesitamos tener más EMPATÍA y TOLERANCIA. Que no hayan más enfrentamientos, ni golpes, ni gritos, ni que nadie más ponga su vida en peligro para ser escuchado y los que hablen no sean castigados. Este año hemos visto mucha gente querida partir, hemos sido testigos de una pandemia que ha cobrado muchas vidas. Hay mucho dolor y mucho por lo que luchar. Concentrémonos en avanzar. Podemos vivir en una mejor sociedad. Cuba necesita de todos los cubanos, los necesitamos. Para tener un mejor país, se necesitan ciudadanos que deseen lo mismo, El BIENESTAR. Podemos estar UNIDOS. ¨Desde el amor se pueden hacer grandes cambios¨. No tenemos que pensar igual, solo necesitamos el mismo RESPETO. Una nota de amor y paz", añadió.

El esposo de Yuliet Cruz, el cantante Leoni Torres, también mostró su solidaridad con el movimiento opositor y con quienes se encuentran en huelga de hambre hace varios días.

"Mi obra como músico siempre ha sido desde el amor. Creo que en él como fuerza poderosa para sanar y fortalecer. Por eso siento la necesidad de expresar mi sentir sobre lo que está pasando con el grupo de jóvenes del MSI. Me duele pensar que después de tantos años sigamos sin poder dialogar y que el odio siga prevaleciendo. Cuba es de todos. Las ideas no tienen que ser las mismas, no tenemos que pensar igual. Es un derecho de todos el poder expresarse libremente sin ser castigados", dijo el cantante.

Varios artistas se han pronunciado a favor y en solidaridad con la situación que viven los activistas, algunos de los cuales se están deteriorando físicamente a ritmos acelerados.

Por su parte, el cantante Carlos Varela se preguntó: "¿Con qué derecho alguien puede decidir quién es artista y quién no? ¿Quién es cubano y quién no?"; "¿Será que tendremos que borrar de una vez la palabra DIALOGO del diccionario de cubanismos?".

También han extendido sus palabras de apoyo la cantante Haydée milanés, el artista Mario Guerra y el músico Robertico Carcasés, entre otros.