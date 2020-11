¿Cómo se vive en la sede del Movimiento San Isidro? Un pequeño retrato documental

Un corto documental retrata cómo han vivido estos últimos días los cubanos que se encuentran en el interior de la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 955, reclamando la liberación del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato.

En la vivienda permanecen varios de ellos en huelga de hambre desde hace más de 7 días, luego de una oleada de represión contra ellos por parte de las autoridades de la Isla.

El pequeño documental, publicado hoy en la revista Rialta, está hecho con las imágenes que la poeta Katherine Bisquet, también una de las huelguistas, ha documentado desde su cámara. Mientras que la edición está a cargo de las productoras Aminta D´ Cárdenas y Fabiana Delgado.

Las imágenes condensan una parte de los hechos que han mantenido a una gran parte de los cubanos, dentro y fuera del país, atentos a la salud de 7 jóvenes que aún continúan en huelga de hambre.

Las condiciones de vida que retrata el documental son bastante precarias, los manifestantes duermen sobre bultos de ropa y algunos sobre sábanas en el suelo. La casa está desprovista de muebles y de comodidades, y como suministro de agua cuentan con una cisterna que fue atacada hace ya una semana con un químico de color negro vertido por la Seguridad del Estado en horas de la madrugada.

El documental le otorga movimiento y color a las fotografías en blanco y negro que Bisquet ya venía compartiendo desde hace unos días en su muro de Facebook, donde también expone escenas de la vida al interior de la casa.

El material resume la tristeza que genera ver los cuerpos en huelga de varios jóvenes sitiados por la Seguridad del Estado hablando de libertad, muerte, compromiso, justicia y resistencia.

“Las declaraciones que aquí pude grabar las tendré en mi mente toda una vida. Yo hubiese querido documentar más, pero pasan las horas y mi energía se agota. Solo me queda el tiempo para proteger a los míos. Éste es un material que no querré ver nunca más, que no querré escuchar nunca más. Ojalá puedan verlo ustedes ahora, y si deciden no volverlo a ver es porque han entendido como yo el dolor de llevar hasta las últimas consecuencias la palabra y el honor, y eso es algo que no se debe ver dos veces, precisamente, porque te cambia la vida”, escribió en su Facebook Bisquet.

Entre los momentos más emotivos del corto están las imágenes del rapero Maykel Castillo y del Luis Manuel Otero Alcántara, quienes recientemente anunciaron que abandonarían la huelga de sed en la que solo ellos se encontraban y que los debilitó drásticamente en un periodo de pocos días.

Castillo juega con su hija pequeña mientras le cuesta hablar en medio del desgaste por la huelga. Luis Manuel habla de su credibilidad y de su compromiso con la liberación de Denis Solís y con su barrio desde una colchoneta en el suelo de la casa: “por toda ese amor a toda esa cantidad de gente es que estoy dispuesto a sacrificar mi cuerpo, mi arte y mi vida (…) estamos conectados”

El documental no alcanza a contemplar los sucesos que desde ayer han ocurrido al interior de la sede del movimiento, cuando el periodista y amigo de los huelguistas Carlos Manuel Álvarez pudo llegar a la casa de Damas 955 para asistir y apoyar la resistencia de los manifestantes.

Este miércoles la curadora Anamely Ramos decidió integrar al grupo que continúa la huelga de hambre desde hace más de 7 días, debido al silencio del gobierno con respecto a la situación, y después de haber actuado como vital apoyo y una de las voces públicas para las personas atrincheradas en San Isidro.