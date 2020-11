Anamely Ramos se suma a la huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro

La opositora cubana Anamely Ramos, quien se encuentra en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en La Habana Vieja, anunció que se suma a la huelga de hambre que realizan varios de sus compañeros en protesta por la encarcelación del rapero Denis Solís, juzgado por un supuesto delito de desacato.

Hasta el momento la curadora de arte estaba en el lugar apoyando y auxiliando a los casos más críticos como Luis Manuel Otero Alcántara, el único de los huelguistas que se mantiene desde el miércoles 18 de noviembre sin probar ningún alimento sólido ni líquido.

"Yo voy a entrar a la huelga de hambre hoy. Yo he visto lo que se escribió en Cubadebate, he visto lo que se escribió en Granma (...) Esas cosas que se están escribiendo no solo son manipuladoras, sino que además están utilizando una vez mas una táctica que ellos tienen, que es meter en un mismo saco a las personas que ellos creen que no se pueden defender", explicó Anamely en un video publicado en su muro de Facebook.

"En esos artículos a mí no me mencionan para nada, porque supuestamente nosotros estamos locos y las personas que están haciendo esto son caprichosas o están locas. Aquí no hay nadie caprichoso ni loco. Yo fui profesora 12 años en la universidad de las artes. Yo quiero ver ahora cuando yo empiece la huelga de hambre hoy, cómo van a justificar que dejaron que una loca diera clases 12 años en la universidad de las artes", cuestionó.

"Yo voy a empezar la huelga de hambre ahora mismo. Y quiero empezar una última reflexión. Todas esas personas que están diciendo que estamos en una situación extrema, cosa que es cierta, y que aquí está en juego la vida, es cierto. Pero yo pregunto: ¿Y no está en juego la vida de todas las personas que durante 60 años se han tenido que ir del país? ¿No está en juego la vida de todos los que han cruzado el mar? ¿No está todavía en juego la vida de los que viven afuera y están todo el tiempo pendientes de los que viven dentro, que no tienen vida, porque están constantemente pendientes de los de aquí, y los de aquí de los que están allá?", criticó.

"Familias completas rotas, personas expulsadas de sus trabajos, personas que nunca más pudieron volver a sus carreras. ¿Eso no es morir también, eso no es acabar con la vida? Hay muchas maneras de morir, y muchas maneras de morir lentamente, más rápidamente. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a arrastrar la muerte en nuestra sociedad? Porque todo eso es muerte. Todo eso es no ser capaces de reinventarse como personas y como sociedad más allá de la violencia que un Estado te está imponiendo", agregó.

Con la decisión de Anamely, son ahora seis los opositores que se encuentran en huelga de hambre en la sede del MSI, en La Habana Vieja.

El caso más crítico es el del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, quien desde el miércoles 18 de noviembre está sin probar alimentos sólidos ni líquidos, y por ello presenta un grave deterioro de su salud.

Junto a él permanecen sin comer desde el primer día el rapero Maykel Osorbo, el activista Esteban Rodríguez y la colaboradora de CiberCuba Ileana Hernández. La escritora Katherine Bisquet Rodríguez se incorporó a la huelga de hambre hace 72 horas.