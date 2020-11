Susana Pérez sobre represión al Movimiento San Isidro: "Esos que gritan están pasando hambre hace 60 años"

Los reconocida actriz cubana Susana Pérez ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos con el Movimiento San Isidro, y sintió pena por los que les han gritado y echo mítines de repudio: "Esos que gritan están pasando hambre hace 60 años", sostuvo.

"Esos que gritaban ni saben por qué gritan ni a quiénes están gritándole, esos que gritan luego tienen que irse a hacer la cola para el pollo y el detergente sin que a nadie le preocupe si se contagian, esos que gritan tienen a sus hijos sin zapatos y piden recargas para usar sus putos teléfonos, esos que gritan tiraron huevos u oyeron que los tiraban y luego recibieron a esos gusanos porque necesitaban sus “cochinos” dólares, esos que gritan le contarán a sus nietos cómo contribuyeron a la vergüenza cubana. Esos que gritan están pasando HAMBRE hace 60 años pero su hambre es inútil", escribió la actriz en sus redes sociales.

Susana Pérez dijo que sabía que las fuerzas del régimen iban a entrar a la sede del Movimiento a desarticularlos.

"Yo lo sabía, sabía que se les iban a meter en la casa, ellos no pueden permitir que se les pruebe fuerza y esos muchachos tienen demasiada fuerza, tienen demasiado valor y demasiado todo lo que hay que tener para enfrentárseles", indicó.

"Yo los veo y cómo madre los sufro porque todos pueden ser mis hijos e hijas y como cubana siento rabia y vergüenza de que hayamos llegado a olvidar los desmanes del año 80 y que volvamos a repetirlos", sostuvo Pérez.

Los sucesos de San Isidro han despertado la solidaridad de muchos cubanos tanto dentro como fuera de la Isla. Desde hace varias días algunos miembros del movimiento se encontraban en huelga de hambre exigiendo la liberación de uno de sus miembros, el rapero Denis Solís sentenciado a 8 meses de prisión de libertad por el supuesto delito de desacato.

Otros artistas cubanos también se han expresado a favor del movimiento y en contra de la ola represiva que lleva a cabo el régimen de la Isla.

Por su parte, el actor cubano Mario Guerra se unió al reclamo por salvar la vida de los activistas del Movimiento San Isidro, e hizo una publicación que dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

“Presidente Díaz Canel Bermúdez usted puede cambiar el curso de las cosas ¡Nadie debe morir!”, escribió.

También la actriz cubana Yuliet Cruz y su esposo, el cantante Leoni Torres, alzaron su voz por la situación en la Isla.

"Disentir está bien. Decir lo que piensas No puede ser un DELITO, es un DERECHO. Por desgracia veo que están volviendo los fantasmas del pasado y me asusta porque pensé que lo vivido en los 80 había servido de lección. Es doloroso ver el repudio a voz en cuello, de cubanos contra cubanos, otra vez. Alentados por la división, que nos ha hecho y sigue haciéndonos mucho daño. Y lo que más me aterra es que nadie parece darse cuenta de que el odio tiene consecuencias", dijo Cruz.