Tribunal federal de apelaciones rechaza demanda de Trump para invalidar elecciones en Pensilvania

Un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones cerró este viernes las vías legales a la última demanda que tenía en pie la campaña del presidente Donald Trump para tratar de invalidar la votación electoral en el estado de Pensilvania.

El juez del Tercer Circuito de Apelaciones, Stephanos Bibas, nombrado por Trump, fue el autor de la argumentación para rechazar, de manera unánime, la reclamación de los abogados del presidente, encabezados por Rudy Giuliani.

"Llamar a una elección injusta no lo hace así Los cargos requieren alegaciones específicas y luego pruebas. Aquí no tenemos ninguna de las dos cosas", escribió Bibas en un dictamen que también calificó el intento de "inútil, "débil en hechos" e "impresionante" en la presunción de "privar del derecho de voto a millones de electores en el estado.

Los dos restantes jueces del panel, D. Brooks Smith y Michael A. Chagares, también son republicanos y fueron nombrados por el presidente George W. Bush.

"Los votantes, no los abogados, eligen al presidente. Las boletas, no los informes, deciden las elecciones (...) La alquimia no puede transmutar el plomo en oro", señaló el fallo judicial, de 21 páginas.

Es la vigésimonovena demanda de la campaña de Trump que es desestimada por las cortes en los niveles federal y estatal.

El próximo paso posible de los abogados de Trump sería llevar este reclamo ante la Corte Suprema de la nación, que no necesariamente tiene que aceptar la petición para escucharla.

Fue justamente el sendero que tomaron los demandantes ante el rotundo rechazo del Tribunal de Apelaciones, localizado en Filadelfia.

Jenna Ellis, integrante del equipo legal del presidente, respondió de inmediato con un mensaje en Twitter, culpando a la "maquinaria judicial de Pensilvania por encubrir el fraude electoral".

“On to SCOTUS!” (¡A la Corte Suprema de Estados Unidos!) , escribió Ellis este viernes al conocer el fallo adverso.

Los jueces del Tercer Circuito de Apelaciones argumentaron en su decisión que a pesar de las afirmaciones exaltadas de la campaña de Trump, la demanda no expone y mucho menos prueba que hubo un trato diferente en el trato a los votos del presidente con relación a los de su rival demócrata Joe Biden, ni que el conteo se produjera de manera inapropiada.

El caso federal de los demandantes en Pensilvania no logró presentar ni una sola acusación ni aportar pruebas de votos emitidos ilegalmente en el estado.

El fallo de este viernes confirma la decisión hecha la semana pasada por el juez federal Matthew Brann, quien desestimó la demanda de la campaña calificándola de "monstruo de Frankenstein".

Bann consideró que la demanda estaba haciendo "reclamaciones sin pruebas o sin base adecuada respecto a la ley".

De hecho, el tribunal de apelaciones se refirió a los múltiples intentos de la campaña Trump de alterar la demanda para reciclarla en el sistema judicial, y elogió el manejo del asunto por parte de Brann.

Después de la desestimación del caso por el juez Bann, fue que la campaña de Trump decidió dirigirse al Tercer Circuito de Apelaciones, tratando de consolidar sus demandas con alegaciones más amplias sobre una presunta conspiración demócrata para amañar la elección de Biden.

El equipo de Giuliani recicló la demanda con una petición para que el tribunal invalidara unos 1,5 millones de votos emitidos por correo en siete condados de Pensilvania, incluyendo la ciudad de Filadelfia y sus suburbios, o que descertificara la elección.

La demanda solicitó además que se declarara "defectuoso" todo el proceso electoral y se nombrara a la Legislatura estatal, controlada por el Partido Republicano, para seleccionar los 20 delegados del estado que determinan la victoria del Colegio Electoral en Pensilvania.

En el dictamen judicial de este viernes, Bibas ironizó sobre la propuesta, llamándola "drástica y sin precedentes".

Los funcionarios electorales de Pensilvania certificaron este martes los resultados de las elecciones presidenciales en el estado, concediéndole a Joe Biden la victoria por unos 81.000 votos de diferencia.

"El presidente en funciones y sus colaboradores pueden mentir sin ser penalizados en tuits, audiencias [y] eventos de prensa, pero donde no pueden salirse con la suya es en el tribunal. Por eso siguen perdiendo, no hay pruebas que respalden sus afirmaciones", dijo en una declaración este viernes el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro.

Shapiro afirmó que el estado de Pensilvania está preparado para enfrentarse al equipo del Presidente si el caso logra llegar ante el Tribunal Supremo de la nación.

El portavoz de la campaña de Biden, Mike Gwin, saludó este viernes la decisión del tribunal.

"Esta elección ha terminado y Donald Trump ha perdido", dijo Gwin en una declaración. "Demandas desesperadas y vergonzosamente sin mérito como ésta continuarán fracasando y no cambiarán el hecho de que Joe Biden será juramentado como Presidente el 20 de enero de 2021".

El jueves durante una conferencia de prensa, Trump dijo que si el Colegio Electoral decide otorgarle los votos a Biden, el próximo 14 de diciembre, él abandonará la Casa Blanca.

Sin embargo, este viernes el Presidente retomó su postura de no conceder la victoria a su rival y reiteró las alegaciones de fraude en el proceso electoral.

"Biden sólo puede entrar a la Casa Blanca como presidente si logra probar que sus ridículos 80.000.000 votos no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente. Cuando ves lo que pasó en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, fraude masivo de votantes, ¡tiene un gran problema irresoluble!", escribió Trump en Twitter.

Este sábado Trump viajará al estado de Georgia para una manifestación con sus seguidores y en apoyo a los candidatos republicanos que se disputarán dos escaños al Senado federal por ese estado, en una elección de segunda vuelta el 5 de enero.