Biden presentará ante el Senado una propuesta para conceder la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes ilegales

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes en una entrevista concedida a la cadena NBC que en cuanto llegue a la Casa Blanca, dentro de dos meses, trabajará para otorgar la ciudadanía estadounidense a 11 millones de migrantes ilegales, según informó The Daily Wire.

De esta forma, se comprometió a enviar al Senado, en los primeros 100 días de su mandato, un proyecto de Ley de Inmigración que contribuya a regularizar a 11 millones de indocumentados en el país.

No obstante, ésta decisión no depende en exclusiva de la disposición del futuro presidente Biden sino de qué partido controle el Senado de los Estados Unidos y esto no se decidirá hasta el próximo mes de enero.

En un par de meses, Georgia tendrá que celebrar dos elecciones de segunda vuelta en los comicios al Senado. Si los republicanos consiguen hacerse con la victoria, mantendrán el control de la Cámara alta, por lo que la promesa de Biden de regularizar a 11 millones de migrantes quedaría en papel mojado.

Si, por el contrario, los demócratas ganaran las dos vueltas habría un empate 50-50 y haría falta que sus 50 senadores votaran lo mismo para que la vicepresidenta Kamala Harris decidiera el desempate.

Sin embargo, los analistas políticos creen que es improbable que los 50 representantes demócratas voten a favor de la propuesta de Biden.

El demócrata Charles Schumer, líder de la minoría en el Senado, dijo hace unos días en una entrevista en la Fox que los demócratas cambiarán los Estados Unidos si ganan las dos elecciones de segunda vuelta al Senado en Georgia.

Sin embargo, senadores demócratas como el representante de Virginia Occidental, Joe Manchin, adelantó que bloquearía propuestas de su propio partido.

Por tanto si un solo senador demócrata votara distinto, no habría empate y no saldría adelante la propuesta de Joe Biden, de conceder la ciudadanía a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Biden ha prometido, además, derogar órdenes que han sido muy dañinas para el medio ambiente y la salud de los estadounidenses, informa El Comercio.

El presidente electo se ha propuesto que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París, luego de que la Administración Trump se retirara de este pacto climático mundial y esa retirada se hiciera efectiva en este mismo mes de noviembre.

Respecto a temas de salud, habló de financiación de los gobiernos estatales y locales en su lucha y prevención de la COVID 19.

En temas migratorios, Biden se ha comprometido a incrementar el número de refugiados que está dispuesto a asumir Estados Unidos de 15 mil a 125 mil al año.

También ha dicho que levantará la prohibición de viajar a países considerados como focos de terrorismo.