Preso pero firme: Luis Manuel Otero dice que saldrá “más bonito y maduro”

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde 2021 en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, aseguró que saldrá de la cárcel “más bonito y maduro”, pese al deterioro físico que ha sufrido durante su reclusión.

En una extensa entrevista concedida a su amigo el periodista Carlos Manuel Álvarez para el medio independiente El Estornudo, Otero reflexionó sobre el tiempo que le queda de condena —debe cumplir cinco años de prisión hasta julio de 2026 por los delitos fabricados de “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”— y sobre los retos que enfrentará al recuperar la libertad.

“Tengo que lidiar con la ansiedad, con la pregunta de qué pasará. El que espera, desespera”, reconoció.

El líder del Movimiento San Isidro explicó que sus condiciones de salud se han deteriorado durante el encierro iniciado el 11 de julio de 2021, con episodios de chikungunya, infecciones cutáneas y problemas intestinales, pero resaltó que mantiene firme su espíritu: “Creo que soy un ser que no tiene la capacidad de odiar. Vigilo no odiar, que no me afecte la oscuridad alrededor mío”, subrayó.

El artista también relató que en su celda acumula más de cuatro mil dibujos, fruto de estos años, y que trabaja en proyectos de performances que planea mostrar al salir en libertad.

“El arte es lo que me ha salvado y también lo que me hundió”, confesó en declaraciones obtenidas por Carlos Manuel Álvarez vía telefónica.

Sobre el futuro inmediato, admitió la disyuntiva entre permanecer en Cuba o marchar al exilio.

“Tengo que pensar en qué decisión es mejor, si me quedo o si me voy. No en lo que es mejor para mí, sino para la gente”, dijo, al tiempo que expresó su deseo de seguir aportando a la causa de la libertad en la isla.

El artista, que se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la disidencia cubana, considera que su prisión era un desenlace inevitable en el contexto de represión del régimen cubano.

“Si vivimos en un régimen autoritario, por supuesto que vas a ir preso. Yo no debería estar preso, pero si esta es la consecuencia que hay que pagar por las libertades, voy a venir una y diez y veinte veces, incluyendo la muerte”, explicó.

A poco menos de un año de una posible excarcelación, Otero se muestra consciente de que Cuba y su entorno habrán cambiado, pero asegura estar preparado: “Yo saldré más bonito. Estoy enfermo, pero fuerte. No soy mejor o peor persona, pero sí alguien más maduro”, subrayó.

