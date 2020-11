Periodista cubano sobre protestas por el Movimiento San Isidro: "No perdamos el impulso"

El periodista cubano José Raúl Gallego señaló desde México que las exigencias del Movimiento San Isidro (MSI) por la liberación del rapero contestatario Denis Solís se mantienen en pie y es necesario, en respuesta, conservar el “impulso”.

“Anamely Ramos quiere salir a ver a Maykel y Luis Manuel, que están muriendo, porque siguen en huelga de hambre. Sin embargo, la Seguridad del Estado se lo impide. No hay libertad, no hay alegría, no hay logro mientras los que pusieron su cuerpo durante semanas sean marginados, reprimidos y maltratados”, dijo en Facebook.

“No perdamos el impulso, porque el origen del problema está intacto. Si queremos ayudar, volvamos a las demandas iniciales, las que sabemos que son inamovibles y de resolución inmediata. No hay más nada”, agregó.

“Luis Manuel (Otero Alcántara) está en un hospital contra su voluntad. Saquémoslo de ahí. Todavía no se ha perdido nada, depende de nosotros lo que pase a partir de ahora”, finalizó.

Algunos de los activistas del MSI aún mantienen una huelga de hambre desde hace más de una semana. Un grupo de 14 personas estuvo acuartelado y en la casa de Otero Alcántara, en Damas 955, La Habana Vieja, donde radica el movimiento artístico San Isidro.

La noche del jueves, efectivos policiales y de la Seguridad del Estado irrumpieron de forma violenta en el inmueble, destrozaron la puerta y se llevaron arrestados a los huelguistas y otros acompañantes que permanecían plantados en el lugar para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

Fuentes familiares dijeron que Otero Alcántara fue ingresado en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana, en contra de su voluntad. Enix Berrio, tío del principal activista del Movimiento San Isidro, aseguró que el joven continúa cumpliendo la huelga de hambre iniciada el miércoles 18 de noviembre.

Este sábado se conoció que el rapero Maykel Osorbo también sigue en huelga de hambre. “Maykel Castillo Pérez sigue en huelga de hambre desde su casa. La madre de su hija me dice que tiene muchos dolores y que su casa está vigilada por la policía política”, precisó el periodista independiente Esteban Rodríguez.

El operativo de la seguridad del estado que desalojó de manera violenta a los huelguistas de la sede del MSI usó como pretexto la situación epidemiológica, tras la llegada al inmueble del periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, procedente de México, vía Estados Unidos.

El viernes, un centenar de artistas e intelectuales se plantaron frente al Ministerio de Cultura en La Habana, para exigir el respeto a la libertad creativa y de expresión, además de reclamar el fin de la represión contra los activistas del MSI. Este sábado, en varias ciudades fuera de Cuba se emprendieron manifestaciones de apoyo a los activistas del Movimiento.