Joe Biden se fractura un pie mientras jugaba con su perro y usará una bota ortopédica

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se fracturó el pie derecho mientras jugaba con su perro y tendrá probablemente que usar una bota ortopédica durante las próximas semanas, informó este domingo su médico personal.

Biden, quien este mes cumplió 78 años, se dobló el tobillo al resbalarse cuando estaba con su pastor alemán Major, el pasado sábado, y en un primer momento se pensó que solo había sufrido un esguince "sin fractura aparente", de acuerdo con el reporte preliminar del doctor Kevin O’Connor.

Pero un examen posterior arrojó lesiones mayores.

"La tomografía computarizada de seguimiento confirmó las pequeñas fracturas de los huesos cuneiformes laterales e intermedios que se encuentran a mitad del pie", dijo O'Connor en un comunicado distribuido por la oficina de Biden.

O’Connor, director de Medicina ejecutiva de GW Medical Faculty Associates, añadió que Biden “tendrá que llevar probablemente una bota ortopédica durante varias semanas”.

Fuentes del equipo de transición de Biden dijeron que el presidente electo visitó a un especialista ortopédico en Newark, Delaware la tarde del domingo para no tener que interrumpir su agenda de este lunes. Luego de la visita, se dirigió a una centro de tomografía computarizada (CT-scan) para un diagnóstico más preciso, que confirmó la fractura.

O'Connor fue el médico de cabecera de Biden y su familia desde su juramentación como vicepresidente de la nación en 2009.

En la Casa Blanca, los médicos no son parte del personal, sino del Ejército.

O'Connor se incorporó a la Casa Blanca en 2006 durante el gobierno de Bush-Cheney y se esperaba que concluyera su asignación militar de tres años cuando el presidente Barack Obama prestara juramento, pero el vicepresidente Biden pidió a O'Connor que se quedara en sus funciones.

Al conocer la noticia de la fractura, el presidente Donald Trump, retuiteó un video de Biden saliendo de la consulta del ortopédico.

"Get well soon!" [¡Recupérese pronto!]", escribió el presidente.

Este lunes, Biden se prepara para su primera sesión informativa presidencial sobre los reportes de inteligencia altamente secretos de agencias federales. durante la semana se espera presente los integrantes de su equipo económico.

En la Casa Blanca, Biden tendrá a dos pastores alemanes, Major, adoptado en 2018, y Champ, que está con la familia Biden desde 2008. También planea añadir entre sus mascotas a un gato.