Joven cubano sobre manifestación contra Movimiento San Isidro: Si usas recursos públicos no es una tángana, es un acto oficial

Un joven cubano señaló en Twitter que el acto “espontáneo” de este domingo en el parque Trillo de La Habana, para manifestarse contra los activistas del Movimiento San Isidro, tenía todas las señas de contar con los recursos y anuencia del Gobierno.

“Si la televisión te promociona, si los medios digitales te cubren, si los funcionarios del gobierno te apoyan, si las correas de transmisión estudiantiles amplifican tu convocatoria, si usas recursos públicos; no es una tángana, es un acto oficial”, dijo el usuario Eduardo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Computación.

“Memoria histórica, por favor”, agregó. “Si tienen internet, si no hay acoso de la Seguridad no es una tángana, quedan bien ridículos siempre, no se inventan nada mejor”, aseguró otra usuaria en la misma red social.

La manifestación de este domingo mostró tener todos los equipos de audio y la cobertura de los medios oficialistas, algo que no han lucido las congregaciones independientes o la del viernes, cuando cientos de artistas se aglutinaron frente a la sede del Ministerio de Cultura en el Vedado, La Habana.

El acto en el parque Trillo, llamado “tángana”, incluso contó con la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien se presentó en el lugar escoltado por agentes de seguridad.

“La verdad que la espontaneidad d está manifestación me admira. ¿Por qué el presidente, no se apareció en el ministerio d cultura o en San Isidro? Esto es un circo, no se puede tapar el sol con un dedo. Un pueblo entero clamando un cambio y libertad, grandes y excelentes artistas apoyando. Y arman este circo de quinta en el parque Trillo, como si no supiéramos cómo actúan, nos hemos pasado la vida en esta mentira, chantaje y manipulación. Es una vergüenza, dan asco, lo único que hacen con estas cosas es tirarse más excremento encima”, comentó una usuaria en Facebook.

“Ven acá y el panzón ese a qué fue ahí, si supuestamente era espontáneo, si supuestamente no fue convocado por nadie, y ni el PCC ni la FEU le dijo a su gente que fueran, que todo es por voluntad de los participantes. ¿Por qué lo vuelven político y está "manifectacion" sí está saliendo por todos los medios de Cuba”, expuso otro.

“Ya basta de manipular al pueblo con chantajes para que participen en esos actos que ustedes convocan y planifican con muchos días de antelación y el que no va puede hasta perder su carrera y su trabajo”, añadió.

“Jóvenes artistas, intelectuales y universitarios cubanos han convocado para este domingo, a las cuatro de la tarde, una Tángana por la profundización de la democracia revolucionaria y en defensa de su Revolución en el céntrico Parque Trillo de la capital cubana”, había anunciado el portal oficialista Cubadebate.

La víspera, la televisión cubana emitió un “programa especial” donde desacreditaba nuevamente el pedido de los huelguistas del Movimiento San Isidro por la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Durante el mismo, fue puesta en duda la espontaneidad de lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura, además de querer implicar a las instituciones en la realización de la protesta pacífica.

Tras más de 12 horas de espera, los manifestantes, entre los que se encontraban importantes figuras como el cineasta Fernando Pérez y el músico Leoni Torres, entre otros, llegaron a un acuerdo con funcionarios culturales que finalmente disolvió la congregación. Algunos activistas criticaron el pacto, asegurando que el entendimiento con la dictadura no era posible.