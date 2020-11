Lázaro Bruzón: "El parque de Trillo es el reflejo de los que quieren seguir viviendo en la hipocresía"

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón reiteró su apoyo al Movimiento San Isidro (MSI), así como a los jóvenes que se congregaron en días recientes frente al MINCULT y se manifestó crítico con la concentración realizada por jóvenes partidarios del Gobierno cubano este domingo en el Parque Trillo.

“YO ME QUEDO CON SAN ISIDRO Y EL MINISTERIO DE CULTURA… Ahí están los ideales que deseo para mi Cuba. La Cuba que queremos todos, la que necesitamos todos los cubanos que debe ser flexible, tolerante, honesta, no violenta, digna, respetuosa, cívica e incluyente”, publicó Bruzón su página de FB.

“El parque de Trillo es el reflejo de los que quieren seguir viviendo en la hipocresía y de espaldas a la verdad, consignas que se quedan ahí, sin hechos ni significados para la mayoría, intolerancia, odio, violencia, rechazo a tu hermano cubano por pensar diferente. Falta de aceptación, de entender que el mundo ha cambiado y se piden cambios a gritos por el bien de nuestra nación”, continuó.

Bruzón concluyó con un comentario acerca de la presencia del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel en este acto, que el oficialismo ha presentado como iniciativa espontánea de jóvenes cubanos.

“El señor Canel eligió en cuál bando estar, por eso a mi no me representa. CUBA DE TODOS LOS CUBANOS”, dijo en alusión a la llegada del mandatario al parque, donde dejó claro que solo apoyaba espacio de diálogo para “todo lo que sea por el socialismo y para todo lo que sea por la revolución”.

Lázaro Bruzón, por su parte, ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la causa del Movimiento de San Isidro y su solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, a quien se ha referido como un hombre “íntegro y valiente”.

Recientemente lanzó duras palabras contra el régimen cubano tras el desalojo violento que la noche del 26 de noviembre sufrieron los huelguistas por parte de la Seguridad del Estado del interior de la sede del MSI.

“Me cago en Raúl, me cago en Canel, me cago en todos sus esbirros, me cago en en todos los ejecutores”, dijo indignado el gran maestro de ajedrez cubano sobre esa noche.

La encarcelación del rapero Denis Solís y la represión contra el MSI es uno de los temas fundamentales que han preocupado a la ciudadanía cubana recientemente. En la noche del viernes 27 de noviembre más de 200 jóvenes se manifestaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba para sumarse a la demanda de liberación de Denis Solís y exigir respeto a la libertad de expresión. La manifestación recibió muestras de solidaridad de artistas como Leoni Torres o el director de cine Fernando Pérez.