Silverio Portal describe el horror que vivió en prisión durante más de dos años

El preso político cubano Silverio Portal Contreras, liberado este martes bajo una licencia extrapenal luego de más de dos años en prisión, denunció el maltrato físico y psicológico al que fue sometido y responsabilizó a la Seguridad del Estado de su delicada condición de salud.

Durante el tiempo que estuvo preso, el también activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID) sufrió una isquemia y un infarto cerebral, y aún con su delicado estado de salud fue recluido en celdas de castigo por intentar denunciar las arbitrariedades que cometían los guardias con él y otros presos.

"Me condenaron a cuatro años de privación de libertad por oponerme al Gobierno cubano, y la policía política siempre fue la que llevó mi caso. Mira dos años después la situación que tengo: dos infartos cerebrales y, producto de eso, también sufro de crecimiento del corazón, y la culpa recae en la Seguridad del Estado", dijo en entrevista con Radio Televisión Martí.

En la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, un guardia lo empujó esposado y Silverio cayó debido a los problemas de equilibrio que le dejaron las isquemias, y se dio en la cabeza contra el contén, contó este miércoles a La Hora de Cuba. El golpe le provocó una inflamación enorme en la mitad de la cara y así lo llevaron para la celda. Como consecuencia, perdió la visión de ese ojo.

"Sí hubo maltrato físico conmigo; esto es una causa política la que ellos me aplicaron", destacó Silverio.

El activista de CID también tiene afectaciones en la visión debido a sus problemas de hipertensión arterial. Los infartos también le han dejado secuelas en su capacidad motora y en el habla.

"Todavía estoy hablando un poco mal y arrastro la pierna izquierda (...), no tengo movilidad en el brazo, y entonces determinaron sacarme para la calle", explicó sobre su repentina excarcelación.

Además de todo el maltrato físico, durante mucho tiempo, tuvo prohibidas las visitas reglamentarias y las llamadas telefónicas.

Silverio, de 58 años y declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional en 2019, fue condenado a cuatro años de prisión por los supuestos delitos de "desacato y desorden público", de los cuales cumplió dos años, 9 meses y 13 días.

Acerca de las precarias condiciones de la prisión 1580, Silverio contó: "El sistema alimentario dentro de la 1580 está muy mal. Eso es comida para cerdos. Y una de las razones por las que me liberaron es por la falta de medicamentos. Me mandaron cinco tipos de medicinas para el tratamiento y no había ninguna, no hay sillas de ruedas, no hay ni pijamas en el puesto médico. Hay muchos reos con diversos padecimientos y no hay nada para tratarlos. Tampoco hay sábanas, ni toallas".

Silverio subrayó que su liberación también se debe a que la Seguridad del Estado temía que él se les muriera en la cárcel, debido a la gran visibilidad internacional que ha tenido su caso, por la cual agradeció a Amnistía Internacional, a la prensa independiente y a todas las organizaciones y los cubanos que ayudaron a denunciar y visibilizar su situación.