Denuncian acumulación masiva de basura cerca de la tienda La Época

El activista cubano Silverio Portal publicó un video en Facebook denunciando la acumulación masiva de basura en la calle San Nicolás, en la parte trasera de la emblemática tienda La Época, ubicada en la esquina de Galiano y Neptuno, en el corazón de Centro Habana.

Filmado en el cruce de Neptuno y San Nicolás, Portal muestra cómo los desechos están cubriendo progresivamente la cuadra entera, con una advertencia que resume la gravedad del problema: ya lo que falta son dos metros o menos para cerrarse la cuadra.

El activista señaló directamente a las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, subrayando que no se oculta al hacer su denuncia. "Yo denuncié en una ocasión y he denunciado esto pero ya ahora se sobrepasó, ya la calle se está cubriendo de basura y esto ya es desperdicio total", afirmó.

Portal vinculó la crisis de basura con el fracaso sistémico del régimen cubano. "Quiero decir con esto que no hay cómo poder controlar la situación de la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque el sistema de vida que le han aplicado al pueblo Cuba de hace muchos años hasta la actualidad nunca ha tuvo economía", declaró ante la cámara.

La denuncia no es un hecho aislado. La tienda La Época, inaugurada en su edificio moderno en 1952 y expropiada por el Estado cubano en 1960, reabrió en abril de 2021 como tienda en Moneda Libremente Convertible, convirtiéndose en uno de los comercios más controvertidos de la capital. Hoy, la calle trasera que corre paralela a su edificio refleja el colapso urbano que sufre toda La Habana.

La crisis de recolección de residuos en la capital es estructural. En febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores disponibles estaban operativos por falta de combustible, mientras la ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos diarios de residuos sólidos, una cifra que supera ampliamente la capacidad del sistema.

Ante la inacción del Estado, los vecinos han recurrido a quemar la basura acumulada, práctica que se ha extendido a múltiples municipios: Regla, Diez de Octubre, Lawton, San Miguel del Padrón y Puentes Grandes. El propio gobierno convirtió el Parque Metropolitano en un quemadero, a apenas cincuenta metros del hospital Clínico Quirúrgico de 26, en el municipio Plaza de la Revolución.

El miércoles, la periodista Yoani Sánchez también denunció desde su balcón, a 14 pisos de altura, la quema cotidiana de basura en la capital. es raro, muy raro el día que yo me pare en la terraza de mi casa a 14 pisos de altura y no vea un foco de basura incendiada", afirmó.

El Centro de Neurociencias de Cuba alertó en febrero de 2026 que la combustión incompleta de basura libera monóxido de carbono, dioxinas, furanos y al menos treinta compuestos tóxicos, con efectos documentados sobre la salud respiratoria, cardiovascular y neurológica, especialmente en niños y ancianos.

Las respuestas del régimen no han detenido el deterioro. El primer ministro Manuel Marrero Marrero convocó el 28 de febrero una jornada masiva de higienización con más de 450 equipos, y el gobierno anunció un proyecto de inversión con capital portugués para modernizar la gestión de residuos. En marzo ordenó además enviar trabajadores afectados por la crisis energética a reforzar los servicios comunales. Ninguna de esas medidas ha revertido la situación.

Portal, que tiene un historial documentado de denuncias desde al menos 2021, resumió con crudeza lo que vive el pueblo cubano: "Estamos viviendo arriba de la basura, caminando para arriba de la basura y aspirando todo lo malo".