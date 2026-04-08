Candela a la basura: la escena que se repite en La Habana

El activista cubano Silverio Portal documentó en video una nueva quema de basura en calles de La Habana, una práctica que se ha convertido en estampa cotidiana de la capital ante el colapso del servicio de recolección de residuos.

La escena captada por Portal muestra la acumulación de desechos y su combustión en plena vía pública, una imagen que se repite en distintos municipios habaneros con consecuencias cada vez más graves para la salud y la seguridad de los vecinos.

La Habana solo tiene operativos 44 de sus 106 camiones recolectores, paralizados por la escasez de combustible, y cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000.

Ante la ausencia del Estado, los vecinos han adoptado la quema como salida desesperada. "Hace más de 10 días que no pasa un camión de basura", se escucha repetir en distintos barrios de la ciudad.

Los episodios se han multiplicado en los últimos meses. Una densa humareda cubrió la zona de Marianao en abril, mientras que días antes se reportó un incendio originado en la quema de un basurero en la intersección de Águilas y Monte, en pleno corazón de la capital.

En Guanabacoa, los vecinos quemaron desechos junto al policlínico Ángel Machado Ameijeiras, poniendo en riesgo directo a pacientes y personal médico. Semanas antes, en febrero, se registró un incendio en puntos de acopio en Palatino y Vía Blanca, agravando aún más la crisis sanitaria.

El gobierno ha anunciado un proyecto de inversión extranjera para la recogida de basura, pero la medida ha sido recibida con escepticismo.