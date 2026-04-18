Activista denuncia peste e inmundicia en edificio de La Habana: ¿Quién limpia esto, Díaz-Canel?

El activista cubano Silverio Portal recorrió un céntrico portal La Habana, en la calle Dragones, hasta llegar a Águila y publicó en Facebook la denuncia ante la cámara de las condiciones de insalubridad extrema del sitio: acumulación de desechos, excrementos en la vía pública, personas sin hogar durmiendo en la cochambre; y niños y adultos mayores expuestos a lo que a todas luces resulta un foco activo de infecciones.

El video, dedicado al presidente Miguel Díaz-Canel y, en el que el activista menciona también al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, muestra un panorama casi de baño público insalubre expuesto al tránsito ciudadano en una arteria de la ciudad que al frente cuenta con grandes aglomeraciones de personas y pequeños negocios.

Mientras recorre el área, Portal conversa con los transeúntes sobre las condiciones del lugar y obtiene respuestas que confirman lo que la cámara ilustra. "¿Usted cree que sea lógico que un niño, vamos, como ustedes, puedan ver esta situación crítica y cochina que está pasando aquí?, porque la limpieza, ¿quién la tiene que tener?", pregunta Portal a una anciana que recorre el sitio. Ella responde: "Ay, mi hijo, nosotros llevamos cinco días sin agua, teniendo la cisterna llena, porque no teníamos corriente".

Asimismo, dialoga el activista con un señor que hurga en la basura y, presuntamente mendiga en los alrededores de ese sitio; le pregunta a un niño que pasa; se acerca a una esquina del portal que concentra la inmundicia y la peste. "Los derechos humanos... ¿dónde están?, Bruno [Rodríguez] Parrilla. [...] ¿Dónde están los derechos humanos? [...] que usted habla en las Naciones Unidas", interpela el denunciante.

Su reclamo reiterado: "Mire, mire, mire" y la aclaración de que esto sucede "dentro de un pueblo", evidencian la magnitud del riesgo para la población. Esta realidad no es aislada: otra cubana denunciaba aguas albañales invadiendo una calle en días recientes, en lo que constituye un patrón de deterioro urbano generalizado.

La crisis sanitaria en la capital cubana se agrava en un contexto de colapso de los servicios básicos. Hace apenas días, apagones dejaron sin agua a más de 200,000 habaneros, mientras que doce familias en el Vedado acumulaban más de 100 horas sin electricidad, situaciones que se han vuelto cotidianas para los residentes de la ciudad.

El problema de la basura tampoco es nuevo. Reportes anteriores del propio activista ya documentaban la acumulación masiva de basura en la calle San Nicolás, en la misma zona de Centro Habana. Según datos recientes, La Habana genera miles de metros cúbicos de desechos diarios, que el sistema de recogida, paralizado por la falta de combustible, es incapaz de gestionar.

Activistas y ciudadanos llevan meses alertando de que la basura está regada por toda la capital, con testimonios que describen una decadencia urbana sin precedentes. La situación, aunque con menores proporciones, se replica en varias provincias del país.

Las consecuencias para la salud pública son alarmantes: Cuba cerró 2025 con 55 muertes por arbovirosis, enfermedades transmitidas por mosquitos que proliferan precisamente en entornos con acumulación de desechos y aguas estancadas. Mientras, el Gobierno no propone ninguna estrategia viable para revertir tal estado de cosas y silencia con represión las denuncias ciudadanas.