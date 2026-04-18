Activista denuncia peste e inmundicia en edificio de La Habana: ¿Quién limpia esto, Díaz-Canel?

El activista cubano Silverio Portal recorrió un céntrico portal La Habana, en la calle Dragones, hasta llegar a Águila y publicó en Facebook la denuncia ante la cámara de las condiciones de insalubridad extrema del sitio: acumulación de desechos, excrementos en la vía pública, personas sin hogar durmiendo en la cochambre; y niños y adultos mayores expuestos a lo que a todas luces resulta un foco activo de infecciones.
El video, dedicado al presidente Miguel Díaz-Canel y, en el que el activista menciona también al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, muestra un panorama casi de baño público insalubre expuesto al tránsito ciudadano en una arteria de la ciudad que al frente cuenta con grandes aglomeraciones de personas y pequeños negocios.
Mientras recorre el área, Portal conversa con los transeúntes sobre las condiciones del lugar y obtiene respuestas que confirman lo que la cámara ilustra. "¿Usted cree que sea lógico que un niño, vamos, como ustedes, puedan ver esta situación crítica y cochina que está pasando aquí?, porque la limpieza, ¿quién la tiene que tener?", pregunta Portal a una anciana que recorre el sitio. Ella responde: "Ay, mi hijo, nosotros llevamos cinco días sin agua, teniendo la cisterna llena, porque no teníamos corriente".
Asimismo, dialoga el activista con un señor que hurga en la basura y, presuntamente mendiga en los alrededores de ese sitio; le pregunta a un niño que pasa; se acerca a una esquina del portal que concentra la inmundicia y la peste. "Los derechos humanos... ¿dónde están?, Bruno [Rodríguez] Parrilla. [...] ¿Dónde están los derechos humanos? [...] que usted habla en las Naciones Unidas", interpela el denunciante.
Su reclamo reiterado: "Mire, mire, mire" y la aclaración de que esto sucede "dentro de un pueblo", evidencian la magnitud del riesgo para la población. Esta realidad no es aislada: otra cubana denunciaba aguas albañales invadiendo una calle en días recientes, en lo que constituye un patrón de deterioro urbano generalizado.
La crisis sanitaria en la capital cubana se agrava en un contexto de colapso de los servicios básicos. Hace apenas días, apagones dejaron sin agua a más de 200,000 habaneros, mientras que doce familias en el Vedado acumulaban más de 100 horas sin electricidad, situaciones que se han vuelto cotidianas para los residentes de la ciudad.
El problema de la basura tampoco es nuevo. Reportes anteriores del propio activista ya documentaban la acumulación masiva de basura en la calle San Nicolás, en la misma zona de Centro Habana. Según datos recientes, La Habana genera miles de metros cúbicos de desechos diarios, que el sistema de recogida, paralizado por la falta de combustible, es incapaz de gestionar.
Activistas y ciudadanos llevan meses alertando de que la basura está regada por toda la capital, con testimonios que describen una decadencia urbana sin precedentes. La situación, aunque con menores proporciones, se replica en varias provincias del país.
Las consecuencias para la salud pública son alarmantes: Cuba cerró 2025 con 55 muertes por arbovirosis, enfermedades transmitidas por mosquitos que proliferan precisamente en entornos con acumulación de desechos y aguas estancadas. Mientras, el Gobierno no propone ninguna estrategia viable para revertir tal estado de cosas y silencia con represión las denuncias ciudadanas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de insalubridad en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la recolección de basura en La Habana?
La recolección de basura en La Habana enfrenta un colapso significativo debido a la falta de combustible y operatividad de camiones. Menos de la mitad de los camiones recolectores están en funcionamiento, lo que ha llevado a la acumulación de desechos en las calles y a que los residentes recurran a la quema de basura como medida desesperada.
¿Qué riesgos sanitarios enfrenta la población de La Habana debido a la acumulación de basura?
La acumulación de basura y aguas estancadas en La Habana ha creado un entorno propicio para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y el chikungunya. La falta de gestión adecuada de residuos pone en riesgo la salud pública, aumentando la exposición a enfermedades infecciosas y plagas.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la crisis de insalubridad en La Habana?
El gobierno cubano ha implementado algunas medidas, como la "Operación Limpieza" y un plan de inversión extranjera para la gestión de residuos. Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes y la situación sigue sin resolverse, lo que ha generado críticas por la ineficiencia y falta de soluciones concretas.
¿Qué papel han jugado los activistas y ciudadanos en la denuncia de la crisis sanitaria en La Habana?
Activistas y ciudadanos han sido fundamentales al denunciar la situación de insalubridad en La Habana a través de redes sociales y videos. Silverio Portal, por ejemplo, ha documentado y divulgado la acumulación de basura y la insalubridad, evidenciando la inacción gubernamental y alertando sobre los riesgos para la salud pública.
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