Tania Bruguera: "El arte debe cuestionar al poder"

La artista cubana Tania Bruguera declaró que el arte tiene la misión de interpelar a las estructuras de poder y añadió que en su ideal de una Cuba democrática, se debería potenciar esta capacidad.

"El arte debe cuestionar al poder, no importa si estas en una sociedad de una manera u otra. En una Cuba democrática al arte se le debe potenciar su capacidad para cuestionar al poder", expresó la artista en una entrevista ofrecida a Periodismo de Barrio.

Los comentarios de Tania Bruguera son parte de una serie de intercambios con actores de la sociedad civil cubana, a raíz del diálogo iniciado el 27 de noviembre de 2020 en el Ministerio de Cultura.

"El arte es un viaje difícil, honesto, donde tú te lo cuestionas todo. (...) Los artistas entienden el poder simbólico de las cosas. Para que haya un cambio democrático en Cuba, lo primero que tiene que haber son cambios simbólicos y de significado de las cosas que tenemos hoy", señaló Bruguera.

Tania se refirió además a su experiencia en la "sentada frente al Ministerio de Cultura", considerándolo como un hecho que había esperado por más de dos décadas.

"Ver que las personas fueron tan responsables, que no se dejaron provocar, porque allí había agentes de la Seguridad del Estado que estaban tratando de provocar, pero no se dejaron provocar y entendieron el símbolo de estar allí. Eso fue para mí algo de una esperanza tremenda", expresó la artista.

Tania Bruguera ha indicado abiertamente su desconfianza de las instituciones cubanas porque asegura que ha visto como se han traicionado a sí mismas incumpliendo sus funciones. Sin embargo, la artista reconoce la importancia que tienen como estructura social y herramienta política.

"Pienso que uno de los grandes problemas que hay en Cuba es que se vació de contenido y de función real a las instituciones y se convierten en atrezo, donde la gente entra y sale de una oficina, pero no les importa nada (...) Para que podamos tener una sociedad `con todos y para el bien de todos´, hay que tener instituciones fuertes que defiendan su misión", aseguró la creadora cubana.

Bruguera aseguró en esta entrevista que pretende continuar su lucha por el diálogo con las instituciones cubanas, para que se conviertan en lo que dicen que son y respeten la libertad de expresión y pensamiento en Cuba.

"Yo pensé que el Ministerio de Cultura iba a respetar e iba a entender lo que simbólicamente significaba que había 500 personas fuera (de la institución) más los que no pudieron llegar, más los que estaban conectados por las redes (...) Pensé que por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados", dijo Tania y lamentó que quizás pudo ser ingenua.

Para Bruguera, fundadora del Instituto de Artivismo "Hannah Arendt" (INSTAR), un diálogo no puede ser desde la prepotencia de los líderes institucionales, ni entre burlas e intentos de dividir a los que disienten, en lugar de tratar los problemas que se plantean.

"No podemos tener una conversación institucional cuando la discusión no es de contenido sino de maneras de intentar no responder. Vamos a hacer una segunda opción, estamos dando todos los chances (...) pero va a llegar el momento en que tendré que decir `no puedo seguir dialogando´, porque es una burla", alertó Tania Bruguera sobre el posible desarrollo de la reunión pactada con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso.

El sentir de muchos artistas y jóvenes creadores cubanos es que ya no puede esperarse más para que las instituciones culturales reacciones y se pongan en función de propiciar el diálogo sobre los problemas que sufre la sociedad civil cubana.

La cita de los 30 representantes que participaron con el viceministro Fernando Rojas el pasado 27 de noviembre, aún no tiene fecha ni horario oficial.

Tania Bruguera fue detenida este miércoles al intentar salir de su casa, en el Vedado, por una patrulla de policías. Posteriormente fue liberada frente al Museo Nacional de Bellas Artes a pocos pasos de la sede de INSTAR.

La figura del ministro de Cultura ha quedado profundamente dañada en los medios de prensa independientes y en las redes sociales, porque se ha negado a dar la cara y a abrir un diálogo con los creadores, algo que se supone es la esencia del organismo que dirige.