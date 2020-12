Aduana de Cuba detectó medicamentos con efectos similares a drogas y mantiene límite importación no comercial

La Aduana General de la República de Cuba (AGRC) detectó a pasajeros y en envíos aéreos y marítimos con medicamentos con efectos similares a las drogas, mantiene el límite de mil pesos a las importaciones no comerciales por viajero y aclaró que no declarará "abandono de carga" a los envíos que no hayan podido ser recogidos por la pandemia de coronavirus, informaron en rueda de prensa dos directivas de la entidad, subordinada al Ministerio del Interior.

Un elemento significativo, en los últimos tres meses, es la detección de medicamentos con efectos similares a las drogas, cuya importación y uso está regulada por el Ministerio de Salud Pública y requieren autorización de este organismo para su entrada a Cuba, reveló Yamila Martínez Morales, directora general de Procesos Aduaneros.

La política aduanera mantiene el límite del valor de importación no comercial por pasajeros hasta 1000 pesos +25 Kg efectos personales (125 Kg), los pasajeros podrán importar, exento de pago, sus efectos personales (25 Kg) y los objetos considerados como tal (laptop, teléfono celular, así como los primeros 50.99 pesos del valor de importación (5 Kg) y no se pagarán 10 Kgs. de medicamentos en sus envases originales y separados del resto de las misceláneas, dijo Martínez Morales.

Aquellos envíos que no han podido ser recogidos debido al cierre de fronteras internas que impuso el coronavirus, no serán declarados en "abandono de carga", prorrogando sus plazos y se abrirán nuevos despachos de aduanas para dotar de mayor agilidad la importación de mercancías en los sectores estatal y privado; priorizando la bioseguridad en la manipulación y envíos de bultos y paquetería, aclaró.

Una aplicación móvil para el autodespacho y predespacho de viajeros, y el desarrollo del intercambio automatizado de los envíos postales con las empresas Cubanacan Express y Cubapack International y con empresas especializadas que prestan servicios a ciudadanos y pequeños y medianos empresarios privados que realizan actividades de comercio exterior, son prioridades para 2021, anunció Gema Andux Collazo, directora general de Organización y Sistemas de la Aduana cubana.

La digitalización de procesos burocráticos para evitar la presencia física en las oficinas de aduanas, como medida preventiva insertada en la nueva normalidad, decretada por el gobierno, también forma parte de la estrategia aduanera de cara a la nueva normalidad, concluyó Andux Collazo.

Cuba abrió todos sus aeropuertos, excepto el de La Habana, a inicios de noviembre y mantuvo limitaciones a los equipajes de bodega y de cabina, hasta el 15 de noviembre, cuando abrió el internacional José Martí con dos vuelos procedentes de Miami, de la Aerolínea Swift Air.

En 2019, Cuba recibió 436 mil 352 viajeros menos que el año precedente, según datos del gobierno cubano que, tras la llegada el coronavirus a la isla, tuvo que decretar un cierre sanitario de fronteras marítimas y aéreas y de las instalaciones turísticas.

La Aduana General de la República se autodefine en su web como un órgano de control que garantiza la seguridad y protección de la sociedad socialista y de la economía nacional, así como la recaudación fiscal y las estadísticas de comercio exterior.